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全台最高海拔「阿里山賓館」部分暫停營業至2023年底！ 五十年代咖啡廳26日跟進

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝阿里山賓館官網
圖／翻攝阿里山賓館官網

已有百年歷史的阿里山賓館，為全台最高海拔的星級飯店！ 這裡可以眺望山林景色、賞日出、觀雲海，被大自然美景環燒之外，還有充滿歷史懷舊感的住宿客房，最新消息公布，阿里山賓館自6月起進行「歷史館」封館裝修，而「五十年代咖啡廳」也將於本月26日跟進暫停營業。

圖／翻攝阿里山賓館臉書
圖／翻攝阿里山賓館臉書

興建於西元1913年，百年前的林務俱樂部，即是今天的阿里山賓館，接待過多國元首，也保留了許多具百年歷史建築和文物，是全台海拔最高的星級飯店，充滿懷舊氣息的阿里山賓館，區分為歷史館和現代館。歷史館內最具古意的是五十年代咖啡廳，這兒原是大舞廳，現供應有咖啡和點心。

圖／翻攝阿里山賓館臉書
圖／翻攝阿里山賓館臉書

圖／翻攝阿里山賓館臉書
圖／翻攝阿里山賓館臉書

阿里山賓館最新公告指出，為提供更優質的住宿品質，「自2023年6月1日起，歷史館客房封閉進行內部裝修工程，五十年代咖啡廳營業至6月26日，皆預計暫停營業至2023年12月30日止」。

圖／翻攝阿里山賓館臉書
圖／翻攝阿里山賓館臉書

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