遊客湧入《愛的迫降》最美湖畔！ 留垃圾又吵鬧惹怒小鎮居民　開始要收「170元自拍費」

即使韓劇《愛的迫降》已經完結，但帶動觀光熱潮仍未退減，玄彬在瑞士湖畔碼頭彈鋼琴場景，更是吸引無數觀光客造訪。景色優美的伊瑟爾特瓦爾德湖畔，近來傳出為維護當地居民生活品質，瑞士當地政府祭出政策，遊覽車進入前要申請，要拍照的遊客也要付約170元新台幣才能自拍。

圖／NETFLIX提供

《愛的迫降》曾在瑞士湖畔小鎮伊瑟爾特瓦爾德的布里恩茲湖取景，超浪漫場景陸續吸引大批觀光客朝聖，自2022年夏天開始，每天有多達20部遊覽車到訪這處人口只有400人口的小村莊，不僅帶來了大量噪音、製造垃圾，還占用了停車空間、造成小鎮塞車等現象。

因此從上個月開始，當地政府為了維護景觀和旅遊品質推出新措施，規定遊覽車事前必須預約停車，只允許預定專用停車位的客車進入，還會向每位要進入碼頭拍照的遊客，收取5.5元瑞士法郎的費用，相當於台幣170元！

圖／翻攝自tvN官網

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