綿羊也補班！清境農場「補班日」平日票看假日限定綿羊秀　網笑：羊羊也要補班

補班日綿羊也加班！本周六(17)將迎來今年第五個補班日，出遊首選「清境農場」特別貼出公告表示，6/17補班日當天將「加演綿羊秀」，並採平日票收費。消息一出，不少網友留言回應「綿羊也要加班了」、「羊羊也要補班喔」。

圖／清境農場粉絲頁

清境農場日前發出公告，為擴大服務來場遊客，6月17日補班日特別加演綿羊秀採平日票收費，引來許多人關注，紛紛留言「綿羊加班」、「綿羊補班」，引起眾人歡笑。

另外，有網友認為，補班日本來就算平日，因此以平日票收費並無優惠，而清境農場小編則補充「綿羊秀假日才有」，等同於是以平日票價欣賞假日才有的綿羊秀，也不失為一樁小確幸。

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