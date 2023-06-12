聽新聞
test
0:00 / 0:00
綿羊也補班！清境農場「補班日」平日票看假日限定綿羊秀 網笑：羊羊也要補班
補班日綿羊也加班！本周六(17)將迎來今年第五個補班日，出遊首選「清境農場」特別貼出公告表示，6/17補班日當天將「加演綿羊秀」，並採平日票收費。消息一出，不少網友留言回應「綿羊也要加班了」、「羊羊也要補班喔」。
清境農場日前發出公告，為擴大服務來場遊客，6月17日補班日特別加演綿羊秀採平日票收費，引來許多人關注，紛紛留言「綿羊加班」、「綿羊補班」，引起眾人歡笑。
另外，有網友認為，補班日本來就算平日，因此以平日票收費並無優惠，而清境農場小編則補充「綿羊秀假日才有」，等同於是以平日票價欣賞假日才有的綿羊秀，也不失為一樁小確幸。
延伸閱讀：
．遊客湧入《愛的迫降》最美湖畔！ 留垃圾又吵鬧惹怒小鎮居民 開始要收「170元自拍費」
．炸蝦吃不膩！永康必吃「吉山炸蝦壽司」銅板價人氣夯 沒預訂會撲空吃不到
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言