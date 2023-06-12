快訊

止咳藥、腸胃藥可能含有「巴比妥」？ 醫界：兒童藥水內從來沒有

爆性騷案後首露面！鍾沛君召開記者會 曝朱學恒18秒道歉音檔

朱學恒赴北檢「自己告發自己」 他：向鍾沛君道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綿羊也補班！清境農場「補班日」平日票看假日限定綿羊秀　網笑：羊羊也要補班

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／清境農場粉絲頁
圖／清境農場粉絲頁

補班日綿羊也加班！本周六(17)將迎來今年第五個補班日，出遊首選「清境農場」特別貼出公告表示，6/17補班日當天將「加演綿羊秀」，並採平日票收費。消息一出，不少網友留言回應「綿羊也要加班了」、「羊羊也要補班喔」。

圖／清境農場粉絲頁
圖／清境農場粉絲頁

清境農場日前發出公告，為擴大服務來場遊客，6月17日補班日特別加演綿羊秀採平日票收費，引來許多人關注，紛紛留言「綿羊加班」、「綿羊補班」，引起眾人歡笑。

另外，有網友認為，補班日本來就算平日，因此以平日票收費並無優惠，而清境農場小編則補充「綿羊秀假日才有」，等同於是以平日票價欣賞假日才有的綿羊秀，也不失為一樁小確幸。

延伸閱讀：

遊客湧入《愛的迫降》最美湖畔！ 留垃圾又吵鬧惹怒小鎮居民　開始要收「170元自拍費」

炸蝦吃不膩！永康必吃「吉山炸蝦壽司」銅板價人氣夯　沒預訂會撲空吃不到

觀光農場

相關新聞

綿羊也補班！清境農場「補班日」平日票看假日限定綿羊秀　網笑：羊羊也要補班

補班日綿羊也加班！本周六(17)將迎來今年第五個補班日，出遊首選「清境農場」特別貼出公告表示，6/17補班日當天將「加演綿羊秀」，並採平日票收費。消息一出，不少網友留言回應「綿羊也要加班了」、「羊羊也

2023「台東熱氣球嘉年華」6/30登場！ Q版媽祖、KITTY領軍+Line貼圖明星球齊發 9場光雕秀、700台無人機表演必追

2023臺灣國際熱氣球嘉年華6/30登場！ 全球唯一媽祖熱氣球領軍「台灣IP」貼圖明星卡

繞遠路走到腿軟、私自變動行程！ 花3.5萬遊日本6天 團員怒控導遊亂帶像「盲遊」

繞遠路走到腿軟、私自變動行程！ 花3.5萬遊日本6天 團員怒控導遊亂帶像「盲遊」

大直NOKE試營運成績單揭曉！ 當初招不到的品牌如今紛回頭

位於大直的「NOKE忠泰樂生活」自4/29展開試營運，隨著今日正式開幕，包括高爾夫頂級俱樂部「THE UPPER HOU...

睽違9年！ 2023國慶焰火重返台中 慶籌會宣布「梧棲漁港」施放

國慶籌備委員會秘書長花敬群今日表示，國慶籌備委員會就焰火「施放場地」、「觀賞腹地」、「彈種選擇」等主、客觀條件進行綜合評...

台北夢幻美拍！最美玻璃屋「好丘」變身都市綠意秘境 推芒果太郎厚醬貝果、攜手「小草作」快閃店中店

今夏夢幻美拍景點！ 北市「最美玻璃屋餐廳」變身都市綠意秘境 「好丘x小草作」快閃店中店

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦