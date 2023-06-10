繞遠路走到腿軟、私自變動行程！ 花3.5萬遊日本6天 團員怒控導遊亂帶像「盲遊」

疫情解封後，民眾瘋出國，跟團旅行的糾紛也漸浮現，近日有民眾花了3萬4900元跟團參加名古屋、大阪6日遊行程，回國後多位團員組成自救會，出面控訴導遊多次盲遊亂帶、私自變動行程，還繞遠路讓團客走到腿軟等等，要求退60%團費。旅行社則回應，疫情後日本不少停車場動線調整，需花時間步行，並非導遊迷路，將會退回「領隊服務費」1800元。

奈良東大寺。 圖／wiki

參加名古屋、大阪6日遊行程後，多位跟團遊客指控「導遊根本對日本不熟，他們還得拿出手機幫忙找路，幫忙導航才有辦法到達目的地」、「私自改行程，把應該最後才去的免稅店行程，換成當天第一個」、「第3次拜訪著名的東大寺，這次卻走的特別辛苦」，另外，也有遊客氣憤說，「東大寺下午5點30分就要關門，他們在導遊的帶領下，5點27分才到大門口，只剩3分鐘就停止入園，根本亂逛一通。」

到了環球影城，導遊也沒有跟著進去教大家遊玩攻略，「導遊把我們帶到門口，幫我們拍拍照然後就鳥獸散，問導遊說你怎麼不進來？則答說，公司沒有幫他準備門票。」另外還提到，導遊安排餐點牛豬不分盤，讓不吃牛的團員險些破戒！

多位團員出面控訴導遊經常迷路帶他們「盲遊」，感覺這場跟團旅遊比自助旅行還要累，自覺權益受害的旅客們組成自救會，不滿日本行慘變惡夢一場，要求旅行社退60%團費。

圖／翻攝自環球影城官網

據《民視新聞網》及《TVBS新聞網》報導，燦星旅行社已經先把領隊的錢退給團員，關於停車場車停很遠旅客要走一大段，說明是因為日本規範多本來就不能隨便停，同時業者強調領隊有領隊證也有導遊證，領隊並不是沒有帶大家去環球，對於行程遊客不滿意，雙方會持續溝通，但沒有團費退50%的計畫。最後燦星旅行社行銷部協理鄭佩怡表示，「我們並沒有，針對團費的部分去處理，我們針對就是領隊的小費部分，去做退費，一個人是1800元就先退費。」

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