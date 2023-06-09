太美捨不得吃！ 2023年日本8款「夏季限定刨冰」，帶你一看至極講究的刨冰新美學

刨冰是夏日的風物詩，一到夏天當然就是要吃刨冰啊！過去對日式刨冰的印象就是碎冰加色素糖漿，但是現在的日式刨冰也不一樣了，開始有各種令人吃驚的華麗面貌，完全不輸給台灣刨冰！嚴選日本2023年夏季限定推出的華麗刨冰，奢侈地大量使用新鮮水果、生巧克力、法式馬卡龍、日本酒或梅酒等食材，顛覆大家對日式刨冰的既有想像！

東京香格里拉╳哈密瓜刨冰

（圖片來源：Shangri-La Tokyo）

東京香格里拉（Shangri-La Tokyo）附設「The Lobby Lounge」推出夏季限定「哈密瓜刨冰」。奢侈使用一整顆哈密瓜的100%鮮榨果汁製作極上口感的沙冰，盛在哈密瓜製作的容器中。冰上加一大球娟珊牛乳製的口感細綿的冰淇淋，佐以椰子脆片和黑粉圓，冰中又藏有柔嫩濃香的杏仁豆腐，可以享受不同口感與風味的趣味組合。

▌シャングリ・ラ 東京╳メロンかき氷

地址︱日本東京都千代田区丸の内1-8-3 シャングリ・ラ 東京 28階 ザ・ロビーラウンジ

販售期間︱2023年7月1日至9月30日

官網︱シャングリ・ラ 東京

虹夕諾雅東京╳發酵夏冰

（圖片來源：星のや東京）

虹夕諾雅東京推出一日三份限定的「發酵夏冰」：透明的玻璃冰杯內以不同食材疊了美味的十層，透明度高的清冰、桃與莓果等當季鮮果、熟成味醂製作的糖煮桃子、濁酒慕斯、甘酒和白巧克力製成的鮮奶油覆滿杯口。這款發酵夏冰以日本傳統發酵食的甘酒、濁酒為主題，佐以日小西酒造以江戶時代釀酒法釀造的一款濃甘米香的「江戶元祿的酒」，吃完冰後再來一杯微苦的宇治煎茶，堪稱極上享受。

▌星のや東京╳発酵夏氷

地址︱日本東京都千代田区大手町一丁目9番1

販售期間︱2023年6月1日至8月1日（每日16:00-18:00），一日三份限定，須提前三日預約。

官網︱星のや東京

虎屋菓寮╳滿壽泉 貴釀酒冰

（圖片來源：虎屋）

虎屋菓寮專為大人設計一款夏季限定的逸品刨冰「滿壽泉 貴釀酒冰」。以富山酒藏「桝田酒造店」銘柄「滿壽泉 貴釀酒」熬製香氣濃郁的酒蜜，淋在刨冰上，搭配黑糖琥珀羹、貴釀酒白豆餡羊羹與紅豆沙，看上去是簡單不起眼的一款刨冰，貴釀酒和豆餡搭配起來的絕妙美味只有親嚐才能體會。

▌虎屋菓寮╳満寿泉 貴醸酒氷

地址︱虎屋菓寮 赤坂店・京都一条店・京都四條南座店・TORAYA TOKYO

販售期間︱2023年6月1日至6月30日

官網︱虎屋

大阪新大谷旅館╳江戶刨冰

（圖片來源：ホテルニューオータニ大阪）

大阪新大谷旅館推出每年定番的夏季限定究極刨冰「江戶刨冰」，取南阿爾卑斯山脈八ヶ岳的天然水，製成棉花糖一樣柔軟蓬鬆的刨冰，搭佐2023年草莓、和三盆、芒果三種口味的自家製糖漿。草莓刨冰，選用有草莓之王美譽的博多甘王草莓製作醬汁，嚐得到草莓原有的甘美；和三盆刨冰佐以白玉、羊羹凍和黑蜜紅豆餡，以藻鹽提出和三盆糖的柔和甘美；芒果刨冰則以濃厚的芒果醬汁佐芒果凍、黑蜜凍。三款江戶刨冰讓人感受清爽夏季。

▌ホテルニューオータニ大阪╳江戸かき氷

地址︱日本大阪府大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪 地下1階 麺処NAKAJIMA・季処 一心

販售期間︱2023年5月17日至9月下旬

官網︱ホテルニューオータニ大阪

Minimal - Bean to Bar Chocolate -╳巧克力刨冰

（圖片來源：Minimal - Bean to Bar Chocolate -）

產地直送的精品巧克力專門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate -」的夏季定番巧克力刨冰，2023年以紅茶和杏桃為主題呈現巧克力美味，不用雞蛋和生奶油，製作義式冰淇淋口感的巧克力冰淇淋，加上酸甜的糖煮杏桃、Q彈口感的紅茶凍、紅茶煉乳、獨家技術萃取可可豆製作的巧克力糖漿，最後淋上杏桃醬汁。六味的多層次甘酸變化，讓人驚喜連連。

▌Minimal - Bean to Bar Chocolate -╳チョコレートかき氷

地址︱日本東京都渋谷区富ヶ谷2-1-9 Minimal 富ヶ谷本店

販售期間︱2023年6月1日至9月30日，一日15份限定。

官網︱Minimal -Bean to Bar Chocolate -

The CHOYA 銀座 BAR╳滿滿梅子的究極刨冰

（圖片來源：ザ チョーヤ ギンザバー）

梅酒調酒專門店「The CHOYA 銀座 BAR」將當季梅子的美味發揮到淋漓盡至，製作「滿滿梅子的究極刨冰」：以梅子優格為基底製作梅子芒果刨冰，佐以梅子鮮奶油、梅子米果及一粒冰凍的南高梅，搭佐濃梅、柚子梅、抹茶梅三款原創梅酒調酒。一杯梅子刨冰，讓人感受到梅子千變萬化的風味。

▌ザ チョーヤ ギンザバー╳至極のかき氷 梅まみれ

地址︱日本京都中央区銀座5-6-5 NOCO 7F

販售期間︱2023年5月25日至9月24日

官網︱ザ チョーヤ ギンザバー

長樂館╳長樂館冰菓

（圖片來源：長楽館）

京都咖啡館「長樂館」獨創結合日式刨冰和法式甜點「薩瓦蘭蛋糕」的一款刨冰「長樂館冰菓」，刨冰內藏有柔軟的自家製布里歐許，被醬汁浸漬入味，是一款直到最後一口都美味的刨冰。2023年的究極「白桃牛奶」口味：以山梨縣產白桃和清酒細熬出香氣濃郁的白桃醬汁，加上鮮桃果肉、蘇玳貴腐甜白酒、MLESNA TEA HOUSE白桃伯爵茶和煉乳；「莓果開心果」則以濃厚的開心果煉乳醬汁，搭佐覆盆莓、蘇格蘭泰莓製作的莓果刨冰。讓人發現日式刨冰的不同可能性。

▌長楽館╳長楽館氷菓

地址︱日本京都市東山区八坂鳥居前東入円山町604

販售期間︱2023年7月16日至8月31日

官網︱長樂館

MAISON CACAO╳生巧克力刨冰

（圖片來源：MAISON CACAO）

鎌倉創業的香氛生巧克力專門店「MAISON CACAO」推出少見的「生巧克力刨冰」：凝縮了可可豆香氣的巧克力與牛奶調配製成原創的巧克力刨冰，像是冰鎮過生巧克力一樣的濃郁美味，佐以鮮奶油、巧克力醬及超級食物「可可豆碎粒」，讓巧克力愛好者為之瘋狂。

▌メゾンカカオ╳生かき氷

地址︱日本神奈川県鎌倉市小町2-9-7 メゾンカカオ 鎌倉小町本店

販售期間︱2023年6月1日至9月30日

官網︱MAISON CACAO

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︱未成年請勿飲酒︱

撰文︱Wei圖片來源︱Shangri-La Tokyo・星のや東京・虎屋・ホテルニューオータニ大阪・Minimal - Bean to Bar Chocolate -・ザ チョーヤ ギンザバー・長楽館・MAISON CACAO

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