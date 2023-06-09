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新車上路！太平山國家森林遊樂區「蹦蹦車」6/13啟程

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圖：林務局／提供
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太平山國家森林遊樂區人氣機械遊樂設施「蹦蹦車」，新車將於6/13啟用。　圖：林務局／提供
太平山國家森林遊樂區人氣機械遊樂設施「蹦蹦車」，新車將於6/13啟用。　圖：林務局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】太平山國家森林遊樂區人氣機械遊樂設施「蹦蹦車」，是昔日山地運材軌道車，伐木結束後，1991年起依據機械遊樂設施管理辦法轉型為載運遊客的小火車，行駛在太平山莊及茂興之間，全長約3公里，是條兼具歷史人文與生態價值的旅遊路線。

林務局羅東林區管理處考量蹦蹦車輛已逐漸老舊，為提升行車安全及遊客舒適性，經過3年的規劃設計及重新打造，完成2組新式列車，並訂於6月13日(星期二)上午09:00舉辦啟程活動，同步推出首發車紀念限量車票，羅東林區管理處歡迎遊客搭乘新式蹦蹦車。

▲新式蹦蹦車機車頭採用通過歐盟四期環保柴油引擎，提升車輛動力性能、降低行車污染及噪音。　圖：林務局／提供
▲新式蹦蹦車機車頭採用通過歐盟四期環保柴油引擎，提升車輛動力性能、降低行車污染及噪音。　圖：林務局／提供

太平山蹦蹦車已營運30年，主要行駛中的蹦蹦車為3號車及5號車，為了提升遊客搭乘的安全及舒適性，林務局羅東林區管理處歷經3年的規劃設計，打造2組新式列車，並以6號及7號進行編號。

新式蹦蹦車除了延續原有的蹦蹦車黃色造型外，機車頭改採用通過歐盟四期環保柴油引擎，提升車輛動力性能，降低行車污染及噪音；另增設機車頭自力復軌系統、連動式煞車系統及行車紀錄器等設備，以提升行車安全性；亦增設乘客緊急求救鈴、車上廣播系統，因應車輛行駛過程中發生突發狀況緊急應變所需。

為營造友善乘車空間，每列車將附掛1節無障礙客車廂，因此每列車的售票座位由過去的90位調整為81位 (9人 x 10節→9人 x 9節)，新車輛經現場工作團隊多次行駛測試，已取得宜蘭縣政府所核發使用執照，訂於6月13日(星期二)上午09:00舉辦蹦蹦車新車啟程活動。

活動當日將由在地蘭陽印象樂團演奏精彩曲目，為蹦蹦啟程揭開序幕，同時推出蹦蹦車6號及7號首發車紀念車票限量500張，第一班次首發車為上午10:30啟程，當日現場上午7:00即開始購票(全票180元、優待票120元)，歡迎遊客前往購票搭乘，一同見證新型蹦蹦車穿越山林的歷史片刻。

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