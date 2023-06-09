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台北夢幻美拍！最美玻璃屋「好丘」變身都市綠意秘境 推芒果太郎厚醬貝果、攜手「小草作」快閃店中店

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／好丘提供
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被網友封為『台北最美玻璃屋』的「好丘 On The Road在路上」全新大變身！以大量植栽打造出都市水泥叢林中的最美的森林系綠意秘境。今夏推出香甜多汁的芒果太郎厚醬貝果，並攜手台灣原創花草果茶第一品牌《小草作》打造期間限定快閃店中店。

圖／好丘提供
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圖／好丘提供
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「好丘On The Road 在路上」座落在由日式老建築修復而成的榕錦時光生活園區，這個夏天將以滿滿的綠意，改造成東門小京都中最療癒的空間，讓你免出國一秒到日本，每個角落都超好拍！

圖／好丘提供
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好丘全新推出的超人氣的《芒果太郎厚醬貝果》，創造每天開賣就排隊秒殺紀錄，以Q彈原味貝果搭上大塊當季新鮮芒果，抹上鹹鹹甜甜的奶油乳酪抹醬，散發飽滿香氣，酸甜爽口；另一款格狀刀紋《芒果香草乳酪貝果》，果體則是以來自馬達加斯加的香草籽為主，芒果乾的天然甜味融合香草籽的淡雅香，再搭配好丘特製水果系氣泡飲，一口氣集結盛夏所有鮮甜。

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6月8日起與台灣原創花草果茶第一品牌《小草作》合作，以「夏季綠意植感生活」為主題，在360度全透明無死角的玻璃屋空間中，以大量植栽作為裝飾，調配一系列花草果茶飲，如柑橙菊香包種茶、草莓洛神蜜香紅茶等，讓陽光灑落包圍在綠意之中，絕對處處都是打卡點、好拍指數爆表，週末出遊散心首選快收藏！

圖／好丘提供
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