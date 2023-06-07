超過20款「手搖新品+優惠」開喝！ CoCo、星巴克、發發、麻古「買一送一」萬波、鶴茶樓、茶湯會消暑新品上市

買1送1快來喝！ 別錯CoCo多多綠茶今日限定開喝，還有星巴克、發發等都有買一送一，茶湯會則與蝦皮購物合作優惠折扣減5元，還有多家消暑飲品上市，想要解熱止渴快來一杯！

．星巴克

到6/11前，星巴克最新兩款「芒果火龍果椰奶星沁爽、芒果火龍果檸檬星沁爽」特推，別錯過「SAY YES SUMMER！夏日數位體驗」，只要前往活動並完成數位遊戲體驗，天天爽抽特大杯飲品買一送一、第２杯半價等多項優惠，兌換期間為獲券日後２天，最後兌換至6/11為止。

芒果火龍果椰奶星沁爽。圖／星巴克提供

．CoCo都可

Co粉們最期待的周三好友日，必做清單就是打開Line官方帳號領取好友券，6/7都可訂獨家享優惠，「綠茶養樂多」(大)憑券第二杯0元。

圖／CoCo都可提供

．發發

發發首度攜手京都百年抹茶老舖TSUJIRI辻利茶舗，以鹿兒島火香系「丸香」抹茶與發發的招牌優格MIX，打造辻利抹茶優格等期間限定特調。發發將插旗板橋府中商圈和台中美村路，開設第四、五家發發門市，為慶祝發發府中牧場和發發美村牧場新店開幕，將於6/9起推出連續3天，指定優格買一送一好康（每日限量100組）。

圖／發發提供

．麻古茶坊

麻古茶坊於全台的外送平台Uber eats祭出優惠，6/7至6/13連續7天優惠「金萱3Q」買一送一，一口氣喝得到珍珠+白玉波霸+椰果的Q彈嚼勁。

．萬波島嶼紅茶

萬波暑假人氣霸主「楊枝甘露」，加了招牌小芋圓，讓楊枝甘露口感與香氣都多了一些層次，另一款「玉凍芒果露」也同步回歸，再加入加入了新的芒果生力軍「情人果冰」、「愛玉情人果冰」，四款芒果系列飲品冰量皆固定碎冰，甜度有正常、半糖和微糖可以選擇；全台門市將於6/7開賣。

圖／萬波島嶼紅茶提供

．鶴茶樓

鶴茶樓首創楊枝甘露凍飲版，挑戰今夏必喝飲品，「超凍感‧楊枝甘露」用高甜度的愛文芒果泥，100%毫無保留的鎖進芒果凍，加入層次推手椰奶濃縮製成「椰奶凍」。「超經典‧楊枝甘露」愛文芒果打成雪泥細緻冰沙​，添加完美比例鶴頂紅茶茶香，再加入椰奶、新鮮芒果丁、手工鶴頂紅茶凍，整杯層次豐富超滿足。​

圖／鶴茶樓提供

．清心福全

清心福全新推出的四款100%甘蔗原汁系列新品：甘蔗鮮奶、甘蔗金桔、甘蔗四季、甘蔗菁茶，將甘蔗的鮮甜原汁原味呈現，讓民眾在炎炎夏季消暑解渴。

圖／清心福全提供

．Sharetea歇腳亭

Sharetea歇腳亭與IG高人氣的台灣香氛品牌Dalla合作推出2款聯名飲料杯，今夏帶來一波可愛爆擊，於6/7歇腳亭全台門市，正式登場！來店單筆消費滿150元以上，並現場於IG限時動態或FB貼文分享聯名杯照片+標記 Sharetea歇腳亭（@sharetea_1992）及 Dalla 台灣最可愛香氛（@dalla.scent），即贈Dalla鑰匙圈1個。

圖／Sharetea歇腳亭提供

．大苑子

大苑子6月開賣超吸睛「百變火龍冰沙」100％新鮮現打火龍果冰沙，融合輕甜百香與蘆薈，口感綿密又沁涼；「仲夏戀習曲」芒果加火龍果的漸層色彩冰沙，吃得到新鮮芒果果肉；「火龍果翡翠」以回甘翡翠綠茶與Q彈愛玉超爽口。

(左起)百變火龍果冰沙、仲夏戀習曲、火龍果翡翠。圖／大苑子提供

新推限量端午套裝，由已傳承百年五代的華剛茶業監製，「祇作茶 梨山紅烏龍」初次登場。於6/6-6/8預購，取貨日為6/18-6/23，「初嚐仙境組」含祇作茶 梨山紅烏龍 850ml 2瓶，贈大苑子獨家保冷袋1個，優惠價269元/1組；「好山好芭組」含祇作茶 梨山紅烏龍 850ml 1瓶、芭樂檸檬在一起 400ml 2瓶、旺來芭樂在一起 250ml 2瓶，贈大苑子獨家保冷袋1個，再贈「芭樂檸檬在一起玻璃杯」1個，優惠價470元/1組。

圖／大苑子提供

．茶湯會

茶湯會x蝦皮購物推聯名消暑飲品「四季春蜂蜜拿鐵」、「甘梅愛玉檸檬」，於活動期間6/1-6/18，憑蝦皮購物指定頁面到全台茶湯會購買聯名新品，就可享有5元折價優惠。另外，持茶湯會與樂扣樂扣LocknLock合作的「茶湯同樂杯」購買新品，最多可享10元優惠(聯名新品優惠5元＋環保杯優惠5元)。

圖／茶湯會提供

．好一點熟醇紅茶

南港手搖飲名店的「好一點熟醇紅茶」，迎接酷暑來臨，6月起推出零酒精卻帶有啤酒香氣的「啤酒綠茶」，搭配蜂蜜凍，香氣口感雙加乘。即起至6/7新品上市首週購買啤酒綠茶(L)，滿2杯折10元（門市及你訂訂餐平台皆適用）。

圖／好一點熟醇紅茶提供

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