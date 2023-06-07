基隆新夜市+1！ 「暖暖親水公園夜市」新開幕 每週五限定、逾60攤販有吃有喝又有玩

基隆人好嗨！ 近日有一處新夜市開幕了，位於基隆暖暖區水源橋下的「暖暖親水公園夜市」新開張，開幕日集成約有60攤以上的流動攤販出攤，無論是小吃、熱食、飲料、點心，到小型遊樂攤販皆有，讓旅客迎接週末好好開逛一番！

圖／網友林珍如授權

暖暖親水公園附近新開幕的夜市，將於每週五的夜晚5點後陸續出攤，於6/2一開幕即吸引滿滿人潮，大約有超過60攤以上的攤位數，有各式美食品項，已逛街的網友分享人氣攤位有地瓜球、港式燒賣、韓式炸雞、深坑臭豆腐、現榨西瓜汁、炸雞排等，首日開幕就已出現長長的排隊人龍。

圖／網友林珍如授權

圖／網友林珍如授權

還有大人小孩都喜愛的遊戲攤位，有夜市常見的套圈圈、射氣球等，在逛街吃完晚餐，也能讓遊客一起同樂，快記下來基隆未來每周五晚上有新夜市了，目前剛開幕主辦單位還在調整改善各動線，建議優先以機車較好停車，亦可選擇於暖暖親水公園橋下停車場。

基隆暖暖親水公園夜市

地點：基隆市暖暖區水源路1巷（水源橋下）

營業時間：周五17：00－23：00

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