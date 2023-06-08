神還原！ 「一蘭拉麵3D悠遊卡」限量2000組 拉麵控今15:00準時開搶
拉麵控手刀開搶囉！ PChome 24h購物宣布，今（8）日下午3點全通路獨家開賣「官方一蘭拉麵3D造型悠遊卡」，共有7款商品組合，售價落在979~1,559元，免千元就可吃到日本原裝進口的3碗裝「一蘭拉麵」，及獨家擁有一蘭拉麵3D悠遊卡，限量2,000組，拉麵控別錯過了。
PChome 24h購物搶先自2019年開始販售一蘭拉麵，成為獨家銷售的電商平台，此次攜手「一蘭拉麵」，打造質感、經典兼具的「一蘭拉麵3D造型悠遊卡」，以等比例縮小88倍，，搭配霧黑色的鑰匙圈，碗底文字也神還原，清楚看得到「この一滴が最高の喜びです」字樣（譯：您喝到最後一滴湯汁，是我們至高的喜悅）。
而「一蘭拉麵3D造型悠遊卡」將於今天下午3點開搶，限量2,000組，搭配不同的一蘭拉麵商品一共推出7種選擇，其中入手價只要979元的「一蘭拉麵-豚骨碗麵(3碗)+官方一蘭拉麵造型悠遊卡」最為推薦，等於千元有找就能享3碗日本原裝進口的經典碗麵，搭贈官方一蘭拉麵3D造型悠遊卡。
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