只有今天！ 漢堡王一日快閃4款「安格斯牛堡」買一送一

漢堡控的小確幸快追！人氣速食「漢堡王」於今(8)日驚喜推出1日快閃好康，指定安格斯牛肉堡「買1送1」優惠，共有4口味開放任選，直接現省原價145元，趕緊衝門市開吃一波！

圖／漢堡王官網

漢堡王特選安格斯牛肉是選用澳洲進口，不僅是一般牛肉的3倍厚，經過大火炙燒的爆汁口感香氣，累積超高人氣。今日(8日)祭出限時1天「安格斯牛堡系列買一送一」活動，只要透過臨櫃消費或官網訂餐即可享有優惠。

優惠品項包括：黑醬安格斯牛肉堡、勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡及花生安格斯牛肉堡，且4選1不限口味，開放任意搭配，換算下來每顆不到73元，直接現省原價145元吃起來啦！

圖／漢堡王官網

另，拿坡里炸雞專賣店日前為歡慶畢業季，從即日起6月30日，推出「1公斤腿排桶」特價319元（原價450元）、「2公斤腿排桶」特價只要599元（原價900元）；還有招牌的「薯第一」也有買一送一優惠（原價89元）。

拿坡里腿排桶傳出因雞肉短缺限店供應。圖／摘自拿坡里官方粉絲團。

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