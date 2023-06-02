夏日美景拍到手軟！ 必訪北、東台灣2大夢幻「繡球花海農場」 這裡夜晚還能拍銀河
夏日必訪美景快追！ 每年6.7月份迎接繡球花海盛開，為大家帶來北台灣和東台灣最受關注的「繡球花農場」，有陽明山、萬里區上萬坪的「高家繡球花田」和台東縣太麻里鄉的「青山農場」，藍紫色繽紛繡球花海美景，讓遊客拍到手軟也不想停！
●新北 高家繡球花田
擁有北台灣最大的繡球花海的「高家繡球花田」，除了陽明山竹子湖著名的第二園區，2023年更把第一園區移植至萬里第三園區，一口氣佔地廣達超過一萬坪繡球花海。
每年盛夏開放，高家繡球花田吸引滿滿人潮，為了方便遊客觀賞，園區特地打造花牆、雙心、花田小徑、小溪流、鞦韆、拱橋等打卡裝置藝術，讓民眾一一捕捉高低錯落的夢幻畫面、仙氣爆棚的花海盛況，2023年花期預計將一路盛開到7/15。
高家繡球花田 第二園區
地址：台北市北投區竹子湖路
高家繡球花田 第三園區
地址：新北市萬里區大坪路32-6號
●台東 青山農場
初夏賞花，一定要知道台東太麻里金針山上的青山農場，也有讓人迷失於繡球花海、繡球花步道的美景，步道沿途與兩旁樹下滿滿的都是淡藍色和白色繡球花海盛開，而台東熱情陽光和花海交織出美景，美到令人感動。
青山農場不只有櫻花季、金針花季，連繡球花季也很值得開車一趟上山，不止賞花遊憩，還能山區住宿，到了夜晚可看滿天星斗，清晨有機會欣賞太平洋日出，各式美景讓人捨不得眨眼。
青山農場
地址：台東縣太麻里鄉佳崙196號
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