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半價追紫薇花海！ 成美園號召情侶「最萌身高差、鮪魚肚男友」 還有全台10大姻緣聖地串聯

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／成美文化園提供、翻攝成美文化園臉書
圖／成美文化園提供、翻攝成美文化園臉書

夏天必追的浪漫紫薇花盛開中！ 彰化網美景點勝地「成美文化園」迎來6至9月萬紫千紅的「紫薇花季」，繽紛花色如瀑布般開花，粉色浪漫花海與綠意盎然的禪風庭景，帶來了巨大的視覺震撼。今夏園方規劃了一系列活動如情侶實境解謎、浪漫打卡裝置、愛情主題門票優惠、百年夫妻樹祈福參拜等，還讓情侶在夏日見證愛情，符合指定條件即可「半價入園」追紫薇花海！

圖／翻攝成美文化園臉書
圖／翻攝成美文化園臉書

紫薇花又名愛情樹、百日紅，傳說只要站在紫薇花樹下，就能得到紫薇花神的祝福，成美文化園占地十公頃，園內的「百年成美公堂」為二進雙護龍建築格局，也是彰化縣目前唯一榮獲文化資產局「古蹟歷史建築紀念建築管理維護優良獎」的歷史建築，園內還有五大看點：枯山水景、白砂青松庭、瀑布、天然畫框、池庭，更成為來彰化旅遊景點的第一首選。

圖／翻攝成美文化園臉書
圖／翻攝成美文化園臉書

日前特別推出「開花舞」集氣活動，將於6/3邀約地方社區大學舞蹈班近百位學員齊跳「花舞」，園內有百年夫妻樹祈福參拜、情侶必玩的拓印體驗，以及「情侶實境解謎」只要闖關成功就能獲得「情侶護照」、「幸福邀請卡」兩款紫薇花季紀念卡片，憑情侶護照，在2023/12/31前能免費再次入園，幸福邀請卡可分享給身邊的親友，憑此卡享半價入園！

圖／翻攝成美文化園官網
圖／翻攝成美文化園官網

意想不到再推的「愛情主題門票優惠」，6/1至6/30募集「最萌身高差、鮪魚肚男友/老公」，只要符合情侶身高差距一顆頭以上或是鮪魚肚男友/老公，以照片或現場出示本人肉肚子，符合條件的情侶均能享半價入園。

圖／翻攝成美文化園官網
圖／翻攝成美文化園官網

6/1至9/30還有全台姻緣聖地大串聯，只要與全台十大月老廟包括霞海城隍廟、艋舺龍山寺、鹿港天后宮、樂天宮、高雄關帝廟、魚池龍鳳宮、大天后宮、祀典武廟、重慶寺、大觀音亭的大門牌匾合照，不限情侶／夫妻，單身男女均適用，均能半價入園，錯過了這次浪漫系列活動要再等一年！

圖／成美文化園提供
圖／成美文化園提供

成美文化園

地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號

電話：04-822-1166

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