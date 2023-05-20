現賺超過7000元！「將捷金鬱金香酒店」旅展開跑，看電影只要150元
各家飯店業者線上旅展都陸續開跑了！新北淡水的「將捷金鬱金香酒店」也不例外，直接推出「2023台北高雄線上旅展」，住宿券每張只要3,300元，瘋狂下殺3.1折，同時享6歲以下兒童還免費入住，即使熱門暑假期間得週日至週日入住還不用加價。此外，能享受浪漫的「望高樓 星空電影夜」將於6月每週五至週日與 7、8月每日放映，每位只要低消150元+10%喔。
以「淡水河畔最美酒店」成功獲得大量關注度的將捷金鬱金香酒店，從現在起至6月5日，官方網站限定推出「2023台北高雄線上旅展」優惠。旅展住宿券售價為3,300元一張，而餐飲下午茶券則是800元一張。這些票券的優惠期限則可以至2024年3月31日。
但更狂的莫過於「平日雙人標準客房」方案（售價10,560元），但現在只要用一張旅展券就可兌換，直接省下超過七千元。至於用2張住宿券，可兌換並選擇「平日雙人高級客房（含早晚餐2客）」或「假日雙人高級客房（含早餐2客）」，值得注意的是，這些方案無論平日或假日都適用，真的CP值很高，詳情請上官網查詢。
延伸閱讀：
．「神旺」房費趨近0元！加碼送2入保溫杯與面膜精萃油，還有Buffet爽吃
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言