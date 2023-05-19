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「神旺」房費趨近0元！加碼送2入保溫杯與面膜精萃油，還有Buffet爽吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／神旺商務酒店
圖／神旺商務酒店

「神旺商務酒店」是近期討論度話題的飯店，原因就是因為與兩大知名友善環境品牌「Woky」和「The Body Shop」攜手推出獨特的「女子生活提案」優惠入房專案，禮品比住房費還高超划算，旅客只需自備一次性備品，即可獲得隨行杯、面膜、精油等贈品，CP值超高！

圖／神旺商務酒店
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「女子生活提案」住房專案堪稱近期最佳的住房優惠，雙人入住雅寓客房外，更有驚喜限量升等至景寓客房的機會，只要即日起至6月29日，預訂5月22日至6月30日的雅寓客房，價格從4,999元起（含稅與服務費），相當於每個人不到2500元，真的划算。

圖／神旺商務酒店
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不僅如此，神旺商務酒店還加碼免費送即將於今年7月推出的最新款「Woky渾圓杯770ml」2入，將有機會比別人更早拿到；採用新型環保液生產線製作，減少加工過程中的廢水汙染，同時降低二次處理廢水的能源消耗，對環境影響減至最低，秉持綠色永續。

圖／神旺商務酒店
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還不只如此，專案再送綠色美妝保養品牌「The Body Shop」的全新產品，包括雪絨花漾顏奇肌更新面膜、維他命E保水修護面膜和靜舒心精萃油20ml，以及價值200元的實體門市折價券，簡直超狂，總市值超過5,470元，並且包含價值1,210元的雙人自助早餐，實際上住宿費等同於近似0元，真的要衝了啦好便宜！

圖／神旺商務酒店
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