住六福18坪公寓酒店送台北當代藝術館門票！免費早餐再享餐飲88折

近日討論度頗高的六福居公寓式酒店位於交通便捷的中山百貨商圈，現在與台北當代藝術館合作推出「台北當代巡禮住房專案」！入住18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，再送台北當代藝術館的雙主展通用門票，可以欣賞《NEXUS—加勒比海地區錄像與新媒體藝術》與《三廳電影—蘇匯宇個展》兩大主展，文青人要衝了！

圖／六福集團提供

而六福居公寓式酒店主打豪宅規格打造，簡約而低調奢華再加上超大18坪與專屬陽台和獨立廚房，深受旅客的喜愛，而此次的專案跨界合作將為您帶來一場城市散策與藝文探索的夏日之旅。

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至於專案內容自即日起至7月16日，提供的住宿一泊一食套票組售價為4,899元，包括享有入住期間一樓交誼廳的Happy Hour禮遇、台灣特色啤酒、飲料和翌日早餐兩客，並可步行10分鐘至台北當代藝術館，參加藝術館的年度雙主展盛會；《NEXUS—加勒比海地區錄像與新媒體藝術》與《三廳電影—蘇匯宇個展》將為您帶來當代藝術的探索與感受，這將成為這個夏季的社群打卡熱點。

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此外，凡憑展覽票根至台北六福萬怡酒店及Elite Bakery，可享受敘日全日餐廳、粵亮廣式料理以及The Lounge大廳酒吧用餐88折優惠，以及一禮烘焙長春門市全品項9折優惠。讓消費者欣賞藝術之餘，還能品味精緻美食的樂趣，真的需要衝了！

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