礁溪寒沐酒店「線上快閃旅展」開搶！住宿最低1.9折、餐券65折，不用700吃得到

礁溪寒沐酒店響應TTE台北國際觀光博覽會，推出限時10天的「快閃線上旅展」快搶！提供七項超值商品供選購，包括總統套房「寒沐苑平日住宿券」買十送一，下殺19折，提供90坪的寬敞露台，適合團購享受奢華的派對假期。此外，還有「乘風居一泊一食平日住宿券」和「MU TABLE自助餐券」，滿足不同消費者住宿與餐飲的需求，即日起至5月15日截止，趕快把握機會。

礁溪寒沐酒店自5月5日至5月15日止，於官網上推出「快閃線上旅展」。特別推出總套「寒沐苑平日住宿券」買十送一，每組40萬元，約19折。 圖／礁溪寒沐酒店提供

特別介紹「乘風居一泊一食平日住宿券」（每張7,600元，約33折）提供獨立溫泉浴池和「席夢思頂級睡床」，入住期間還可以免費使用酒店設施，享受閒適的假期生活。至於餐券有「MU TABLE自助餐券」，像是自助餐平日單人午餐券每張780元起，而自助餐平日晚餐、假日午晚餐單人券則是每張999元，下殺最低71折起，號稱宜蘭最好吃的自助餐廳，絕對不能錯過。

人氣最高的為「乘風居一泊一食平日住宿券」每張7,600元，約33折。 圖／礁溪寒沐酒店提供

「MU TABLE 自助餐平日午餐券」最便宜每張780元起。 圖／礁溪寒沐酒店提供

不僅如此還推出「MU TABLE下午茶搭配寒沐會館套票」（每張699元，約65折），提供寒沐會館的健身器材和戶外溫泉游泳池，讓旅人透過健身、游泳和泡溫泉來放鬆身心，設施用完後還可吃到精緻的下午茶和主廚現煎的新鮮海鮮料理。立即購買，馬上使用，CP值真的超高。更多「快閃線上旅展」請上官網查詢，把握機會體驗豪華住宿與美食餐飲吧。

圖／礁溪寒沐酒店提供

礁溪寒沐酒店

電話：+886-3-905-8000

官網：www.muhotels.com

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