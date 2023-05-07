超殺機票買1送1！「香港3日自由行」最低6,888元起，「這日」開搶先筆記，暢玩兩日迪士尼萬元有找

機票買一送一！旅行社業者「五福旅遊」推出「國泰航空機票買一送一」的超殺優惠，香港三日自由行每人最低6,888元起，嗨玩香港迪士尼也是萬元有找，交通、網卡等旅遊必備服務也幫你一次準備好。想要輕鬆出國不用花大錢，可別錯過本次好康！

圖／五福旅遊臉書

圖／香港迪士尼樂園提供

五福旅遊於品牌臉書宣布將推出「國泰航空機票買一送一」的超激好康，優惠將於5/10正式揭曉。除了香港機票買一送一外，更有四種三日自由行選擇，每人最低6,888元起，一家大小暢玩2日迪士尼也只要每人9,888元起，活動預計自5/10上午10點開賣，想搶優惠出國玩的朋友記得先設好提醒，準時開搶囉！活動詳情請洽五福旅遊活動官網。

圖／五福旅遊臉書

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五福旅遊「國泰航空機票買一送一」將自5/10上午10點開賣。圖／五福旅遊臉書

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