不出國也能吃到正統5星京滬料理！招牌必點18摺皮薄餡多小籠湯包，有鹹有甜款款口味都驚人

漢來上海湯包 漢來必吃美食之一

不用出國，直接讓你吃到正統京滬料理，各種不同的獨門菜色～不只有湯包、還有生煎類、連甜品及原盅燉牛肉湯都深受老饕的喜愛。全台皆有多家分店，非常適合聚餐，環境寬敞舒適，餐點品質有保證！

說到漢來美食，大家耳熟能響的就是海港了。但，你知道漢來上海湯包也很有名~而且很好吃嗎？真的是吃過一次就會讓人忍不住再2訪回味，而且在台灣各個城市都有店，很推薦大家可以去品嘗。

在門口候位時，就可以先研究菜單囉！

用餐時間人潮超多，因為我們沒有事先訂位，當天大約等候了半小時有！用餐要離開時，一樣人潮未減。

上桌後直接附上熱茶及平板，直接用平板來點餐真的很方便，也都有做詳細的介紹。餐點品項也分類分的很詳細，如果像我們是第一次用餐～可以從Top熱門首選開始看。選擇好餐點，直接按送出，就可以慢慢享用熱茶等候餐點上桌。

不得不說，雖然是客滿狀態～但出餐速度一樣不慢。吃湯包不能少的就是薑絲了～直接擺放在桌上供客人取用。漢來上海湯包擁有不多不少的18褶，來這邊一訂要點，絕對是招牌推薦。

招牌小籠包（一份6顆） $95

採用台灣豬後腿肉製成黃金比例內餡，皮薄、料滿、汁多。

看看這湯包內滿滿的湯汁，皮薄餡多，湯汁絕對是精華～記得要用湯匙接好接滿唷，就算不沾醬，也很夠味。

生煎湯包（一份6顆） $150

生煎湯包也是必點，多了煎過的香氣～有鮮蝦及蟹粉2種選擇，吃到都忘了自己是吃哪一款了。

看看這金黃酥脆的底部，吃起來還很脆口呢。

吃起來鮮而不膩～恰到好處的層次風味，讓人忍不住想一顆接著一顆。

時蔬類

蔬菜類也調味的很不錯唷，口味上不會太重～穿插在中間品嘗，滿讚的。

蟹粉小籠湯包（一份6顆）$185

蟹黃與豬肉結合得恰到好處，入口鹹香鮮甜、層次豐富，海鮮與豬肉的結合～口味更加豐富、鮮而不膩口。

蝦肉紅油炒手（一份6顆）$180

愛吃炒手的朋友，這道絕對不能錯過。菜單上顯示為微辣，但～其實這道的辣度是慢慢蝶加上去的，雖然辣，但是辣的好迷人～邊吃邊流汗一樣停不下來。

芋泥小籠包（一份6顆）$85

這道是我的愛，芋泥愛好者絕對不能錯過。內餡芋泥超綿密～而且不會過甜，就算冷掉才吃一樣很美味。

看看這內餡，就算吃得在飽～也不能不點呀。剛剛好的芋頭香氣，不會過重好像人工香氣那種！！！大推給芋頭控的朋友！

喜歡吃小籠包，還是小籠湯包呢？如果跟我一樣喜歡吃湯汁很多的小籠湯包，千萬別錯過漢來上海湯包喔！分享給你們！

漢來上海湯包 台南店

漢來美食官網：https://www.hilai-foods.com/

地址：台南市東區中華東路一段366號B1

電話：(06)235-2023

營業時間：1130~14:30、17:00~21:00

文章來源：Miss V FB：Miss V

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