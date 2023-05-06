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大直人快追！ 美麗華X綠美丘「粉紅年代」假日市集 超過50攤手作美食、好物尋寶、LIVE音樂超CHILL

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝綠美丘 Midori Art Market粉專
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愛逛市集的人快看！ 台北大直地標「美麗華」與最美市集「綠美丘」攜手合作，週末假日快閃推出「粉紅年代市集」，一口氣獻上超過50個美食手作品牌，各式文青小物攤位出動，還能漫步在水舞廣場旁，享受超CHILL的LIVE音樂氛圍！

圖／翻攝綠美丘 Midori Art Market粉專
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5月份第一.二週週末登場的「綠美丘X美麗華 粉紅年代市集」，每週來此都有不同的驚喜，這回邀請到許多配件、禮品或是古物等攤位進駐，有茉莉美姬手作飾物、澄藝創飾、仙島 Divina Insula等配件夯店、Monkey And Donkey Design、鶯目瓷器、珍古董女士等古著古物，等待喜愛市集中尋寶的民眾，帶走獨一無二的好物。

圖／翻攝綠美丘 Midori Art Market粉專
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圖／翻攝綠美丘 Midori Art Market粉專
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喜歡植栽的人，也有超療癒的小蘋果微甜幸福手作、緣夢花閣，喜歡香氛氣息的有懶貓時氛、庭園香氛；還有不可或缺的人氣美食登場，有老文青滷味、芙依瑪手作甜點、蹦啾台北、圈又圈、ICE UP、Kaju Gelato等，針對毛小孩也有設置DorE 朵依寵物用品、EllaWang、NIBO寵物手工零食坊等。

圖／翻攝綠美丘 Midori Art Market粉專
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大直人週末快來追「美麗華X綠美丘」假日市集，每天也有現場的LIVE演唱，讓人來此漫步、好好享受美食、美景、美聲一次擁有，一同體驗獨一無二的街攤美學。

圖／翻攝綠美丘 Midori Art Market粉專
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綠美丘X美麗華 粉紅年代市集

時間：5/6、5/7、5/12、5/13、5/14 每天13:00-20:30

地點：美麗華1F水舞廣場

地址：台北市中山區敬業三路20號

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