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一秒飛日本！ 全台首間拉麵博物館「九湯町」插旗宜蘭 松葉蟹、北海道牡蠣拉麵限量販售

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／九湯町拉麵博物館提供
圖／九湯町拉麵博物館提供

宜蘭全新打卡點來了！　全台唯一的「九湯町拉麵博物館」將於5/1起宜蘭礁溪正式開幕，一口氣匯集九湯屋旗下的5大品牌，原汁原味的日式造景復古風格，讓拉麵控們美食與美景一次滿足！

圖／九湯町拉麵博物館提供
圖／九湯町拉麵博物館提供

佔地400坪的「九湯町拉麵博物館」，精選台日麵食，進駐品牌包括日本拉麵「九湯屋」、台灣牛肉麵「八牛會」、台南鍋燒意麵「十二太極」、台中特色炒麵「鴻仁制麵所」，以及手搖品牌「三桔士」，園區內不僅能嚐日式拉麵，還吃得到台中特色炒麵、台南鍋燒麵與台南牛肉麵等，除此之外，台灣味代表性的手搖飲也不可少，邀請「三桔士」進駐更帶來各式口味披薩吐司。

圖／九湯町拉麵博物館提供
圖／九湯町拉麵博物館提供

為慶祝迎接拉麵博物館開幕，館內最大品牌「九湯屋」日式拉麵限定推出「松葉蟹拉麵」、「北海道牡蠣拉麵」兩款獨家餐點，不僅湯鮮味美、用料實在，每日限量20份，售價300元有找，而更常態提供「東京一番豚骨拉麵」、「九州白湯豚骨拉麵」、「北海道札幌味增拉麵」等口味，每款都200元有找！更於5/1至5/7推出三桔士點購「披薩吐司」即贈特色茶飲一杯。

圖／九湯町拉麵博物館提供
圖／九湯町拉麵博物館提供

免門票的九湯町拉麵博物館，入口採鳥居設計，室內有櫻花樹、紅燈籠、復古木屋、水豚彩繪牆等造景，還能看到「九湯屋」最初的小攤車。而現做餐點採機台自助點餐，也同步販售拉麵冷凍包、宜蘭在地伴手禮，未來館外空地更會規劃成小市集，下次來到礁溪，不妨就將這裡放入踩點清單。

圖／九湯町拉麵博物館提供
圖／九湯町拉麵博物館提供

【九湯町拉麵博物館】

開幕日期：2023/05/01

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段 72 號

營業時間：12:00～20:00

電話：0976-075-765

開幕活動：5/1～5/7 至三桔士點購「披薩吐司」即贈特色茶飲一杯

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