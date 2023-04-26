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吉祥物送暖！ 實況主「企鵝妹」徒步環島 五星級飯店驚喜招待下榻 網讚：最好國民外交

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝自福容大飯店 福隆臉書、企鵝妹IG
圖／翻攝自福容大飯店 福隆臉書、企鵝妹IG

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環遊台灣之旅展開，途中出現各式插曲，但最終仍然抵達目的地。4/25旅程中，遇見五星級的福容大飯店-福隆店的吉祥物，更驚喜招待企鵝妹下榻飯店，讓許多網友誇讚「最好的國民外交」！

圖／翻攝企鵝妹IG
圖／翻攝企鵝妹IG

企鵝妹25日進入第三天旅程，要從大里火車站走到福隆火車站，雖然途中曾出現一段驚魂小插曲，不過企鵝妹最終仍成功抵達目的地福隆站。到了福隆站的一間超商時，企鵝妹身後突然有一隻吉祥物布偶現身，原來是福容大飯店福隆店的「沙沙」，而飯店人員也開口邀請企鵝妹在飯店中下榻，事後於粉專PO出「福隆海水浴場即將在5/1開放下水，趕快安排來到福隆放鬆一下」並放上企鵝妹與飯店吉祥物的開心合影。

圖／翻攝自福容大飯店 福隆臉書
圖／翻攝自福容大飯店 福隆臉書

圖／翻攝企鵝妹直播
圖／翻攝企鵝妹直播

從飯店粉專放出合照，企鵝妹不僅露出微笑，還對吉祥物比讚，之後飯店人員開口邀約，經過考慮後她決定入住。隨後企鵝妹在實況中開箱福容大飯店的經典溫泉套房，桌上還擺滿了點心讓她驚喜不已，她也表示十分喜歡這個又大又舒適的房間。

飯店此舉獲得許多網友好評，紛紛在論壇上表示「最好的國民外交」、「企鵝妹看起來超開心」、「直播給百個國家網友看到了，這宣傳100分」。

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