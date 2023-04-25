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「五月雪」提早開花！ 苗栗最親民免爬高「油桐花秘境」 週末早早出門美照拍好拍滿

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／IG@tsotso_1206授權
圖／IG@tsotso_1206授權

圖／臺灣客家文化館臉書、IG@tsotso_1206授權
圖／臺灣客家文化館臉書、IG@tsotso_1206授權

花期在春末初夏的「五月雪」油桐花，今年提早約一個禮拜開花，雪白的花朵已經在樹梢綻放、佔據滿山；而在苗栗的台灣客家文化館旁的好客公園裡，不用爬山路就能捕捉到油桐花的美麗身影，大家也不需要再「望雪興嘆」賞不到花，更能帶著長輩、小朋友一同入鏡，這個週末就來去看看吧～

圖／IG@tsotso_1206授權
圖／IG@tsotso_1206授權

有別於長在山裡的油桐花，台灣客家文化館旁、好客公園裡的「雪桐步道」，散步就可以抵達，不用爬山、難度大大降低，讓行動不太方便的長輩和帶著孩子的家長都能輕鬆賞花，根本就是「五月雪」小秘境！IGER「tsotso_1206」已經先為大家探路、拍回許多美照；時間充裕的話，也能到台灣客家文化館走走逛逛（入館免費），深入體驗客家文化的精神。

圖／臺灣客家文化館臉書
圖／臺灣客家文化館臉書

圖／臺灣客家文化館臉書
圖／臺灣客家文化館臉書

還要提醒大家的是，假日大約早上8點後人潮就抵達，所以要拍到沒有人潮當背景的照片的話，可要早早出發來卡位！早起的鳥兒不只有蟲吃，還有美美的油桐花可以拍！早點出門之後的時間，還能順遊三義，吃碗道地的客家粄條再回家，就是一趟完美的小旅行啦！

圖／臺灣客家文化館臉書
圖／臺灣客家文化館臉書

臺灣客家文化館

地址：苗栗縣銅鑼鄉銅科南路6號

圖／臺灣客家文化館臉書
圖／臺灣客家文化館臉書

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