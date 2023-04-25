最美麵包店「水豚麥胖」插旗新竹市了！ 超多麵包.甜點新鮮現烤出爐 3個只要100元起

在地全新品牌「水豚麥胖」插旗新竹市了！新竹的朋友不用再敲碗了。水豚麥胖的麵包皆為當日現烤，麵包種類選擇多，各式創意的口味深受大家喜愛！像是酥皮蛋塔有泰奶、抹茶、巧克力等多種口味，還有爆漿牛奶可頌、香酥牛奶棒、使用法國鮮奶油和小農鮮奶製成的鮮奶酪等等。而且價格不貴又美味，麵包最低4個100元起，甜點也是3個100元起，讓上班族或是家長們可以輕鬆張羅早餐和下午茶。

店家更提供葷食/蛋奶素餐盒，價格為100元起，可依照客戶的需求和預算搭配，是各團體、公司、學校舉辦活動的好選擇。還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

水豚麥胖-新竹東光米窩位置

水豚麥胖-新竹東光米窩位於東光路土地公正對面，就在鴨肉麵旁，離光復路超近的！

水豚麥胖-東光米窩店環境介紹

店面色調以奶茶色和木質為主，將品牌LOGO水豚波波融入空間的各角落，呈現文青風格，整間店美美的，超像書店的麵包店，感覺進來氣質都提升了。

不只有美味的麵包，店內還有可愛的背景牆可以拍網美照喔！

水豚麥胖-東光米窩麵包介紹

小米來介紹大家一些必買口味，多種口味可任選任搭，麵包最低4個100元起，甜點也是3個100元起。

水豚麥胖-東光米窩獨家發售新品

這是最新推出的 水豚花花曲奇餅（原價199元。特價169），有原味、巧克力及伯爵三種口味！

原味可以吃到奶油香又酥脆的曲奇餅，甜度不會太甜，適合愛吃又不想太大負擔的朋友。巧克力口味挺濃郁的，伯爵口味的香氣相信很多女士們會喜歡唷。

🌟兩個100元

同價位的麵包口味都是可以任搭喔！很受歡迎的酥皮蛋塔，有原味、北海道、咖啡、巧克力、泰奶和抹茶口味。

水豚的蛋撻就是比別人的大顆，比別人更酥，蛋液+法國奶油更為濃郁！

一口咬下就能感受香脆的千層酥皮，搭配口感綿密、濃郁奶香的內餡，很受大人、小朋友歡迎

小米首推泰奶口味，內餡帶有淡淡茶香，甜而不膩，愛喝泰奶的朋友絕對不容錯過。

咖啡和巧克力也是市面上少見的口味喔！巧克力口味可是用很好的能多益榛果巧克力唷！

買回家用烤箱稍微回烤一下，就跟剛出爐的一樣美味喔！

放入冰箱冰過後，冰冰涼涼的口感也很好吃。

像手臂一樣粗的蔥明胖！上面放了好多好多的蔥花，吃了會變聰明喔？！

老闆不惜成本1個$40，3個 $100

PS.手臂蔥明胖 每天15:00 出爐 限量100個

蔥香再加上麵包的甜香，鹹甜的口味，大人跟小朋友都愛吃唷！光看那個牽絲的麵團，就知麵糰打得很好。

這個超爆料的牛奶爆醬可頌真的非點不可！一個40元三個100元！光看那個爆料內餡就很犯規了～～～

牛奶內餡濃郁又香甜，再加上外皮的酥脆，外脆內軟的口感，大人跟小朋友一定都會喜歡的啦！

比拳頭還大的肉桂捲兩個只要100元！

撕開的同時還能看到漂亮的紋路，裡面還有許多核桃，加上淡淡的肉桂香，即使第一次吃的朋友，也不用擔心濃郁的肉桂香氣，而且淡淡的肉桂香更能受大眾的歡迎喔！

蜂巢吐司和野莓吐司是超人氣商品（兩個100元），建議可以先打電話請店員預留，以免撲空買不到喔!

外包裝印有水豚波波製作麵包的圖樣，小朋友看到一定會愛不釋手。

撕開還可以看到牽絲的蜂蜜內餡，真的超犯規的撕開的同時，蜂蜜香和麵包香還會撲鼻而來喔！

優格蔓越莓有清甜的優格內餡，搭配酸甜的蔓越莓果乾和香甜巧克力豆，越嚼越香讓人一吃上癮。

鮮奶酪也是兩個100元！

🌟三個100元

黃金牛角外層的口感挺酥脆的，內層鬆軟帶有奶香，會讓人一口接一口吃不停。

小米也很推海鹽可頌，這可是熱銷商品喔！

買回家用烤箱回烤過後，外皮不僅更酥脆，裏頭帶點微鹹味的奶油，而且3個100元的價格來說真的很划算。

蔥鹽可頌屬於重口味，一口咬下真的有濃濃的蔥香味喔！

牛奶棒類似千層脆皮的口感，外層甜甜的口味，很受小朋友喜愛。

草莓布蕾也是3個100元！介於蛋糕和麵包之間的口感，加上甜甜的草莓醬內餡，是小朋友會很喜歡的點心喔。

虎皮蛋糕是經典不敗的傳統美味！樸實的滋味是許多人的兒時回憶。

有原味和巧克力兩種口味可以任選任搭。

蜂蜜蛋糕口感鬆軟綿密（三個100元），加上蜂蜜香味，簡單幸福的滋味讓人難忘。

熱銷的檸檬及草莓蛋糕也是100元3個唷！

丹麥烏魚子一口咬下有層層疊疊的酥軟口感，奶香跟淡淡的烏魚子香結合，鹹鹹甜甜的口感非常特別。

外型就像威靈頓牛排的巨無霸丹麥蛋糕你看過嗎？

丹麥蛋糕切成片狀，金黃酥脆的外皮，加上鬆軟香甜的蛋糕，三個同樣只要120元，非常划算。

甜甜圈有草莓、巧克力兩種口味，Q軟的甜甜圈外層裹上濃郁香甜的巧克力和草莓醬，也很受小朋友歡迎！

這兩款貝果屬於軟式貝果，口感更為Q彈，也不像一般貝果來得乾硬！

火龍果貝果，將火龍果加入麵糰裡，就成為了美麗的紫紅色。內餡有乳酪丁，每口都有濃郁的起司香氣，是起司控的最愛。

巧克力貝果，外層帶有可可香氣，沒想到裡頭加入了巧克力豆，濃郁的巧克力香甜，是甜蜜的療癒滋味。

牛角大可頌比手掌還大耶！外皮金黃，一口咬下香酥又鬆軟，搭配火腿、雞蛋和蔬菜，就是營養美味的早餐。

小彤俏皮地拿著牛角大可頌，就像在打電話一樣。

瑪德蓮有原味、巧克力和抹茶三種口味，三個120元，換算下來一個才40元！口感紮實帶點濕潤口感，香氣也很濃郁，很適合下午茶搭配咖啡或熱茶喔。

🌟5個100元

迷你熱狗捲、黑糖麻糬可頌任選5個才100元！可可愛愛的迷你大小，一口甜的、一口鹹的，剛剛好可以解嘴饞。

🌟生吐司系列

用日本麵粉製作的平價吐司也是非買不可的，有多款口味可以任挑任選。

原味吐司（90元）口感鬆軟濕潤，細細咀嚼還有淡淡的奶油香。

輕輕一撕還有會牽絲的紋路呢！

羅勒吐司（180元）有滿滿羅勒葉的香氣很特別，很像在吃義式料理一樣。

巧克力生吐司（180元）小米也很推薦。有濃郁巧克力香氣， 搭配軟綿的口感，是女士們的最愛。

千層吐司（99元），還挺有份量的！

一口咬下有香酥的千層感，內層綿密的雙重口伴隨著淡淡奶香，讓人很滿足。

水豚麥胖 新竹東光米窩

地址：新竹市東光路91號

電話：035711366

營業時間：11:00~21:00

粉絲團：水豚麥胖東光米窩

水豚麥胖-竹北總店

地址：新竹縣竹北市光明一路160號

電話：03 558 6233

營業時間：11:00–20:30

粉絲團：水豚麥胖

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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