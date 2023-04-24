打卡新亮點！ 新北「新月橋月兔」降臨與巨型月球作伴 主要用途曝光

新北新月橋又多了一處打卡新亮點！「月兔造型崗哨」設置於新月橋天空步道入口處，一開始以為是可愛的兔子藝術作品，沒想到居然是保全巡邏人員崗哨站，超親民又有設計感的保全崗哨，讓整座新月橋更充滿浪漫的氛圍。

圖／新北市高灘處

月兔打卡新亮點是造型保全崗哨，為了給巡邏人員一個舒適的工作環境，崗哨的底部設置了多面體造型通氣孔，天花板也有隔熱棉，並設置排風扇，讓巡邏保全冬暖夏涼，一年四季都能跟月兔一起守護新月橋，眺望著一旁的巨型月球，IG網美界打卡夯點魅力將再度襲捲。

圖／新北市高灘處

橫跨大漢溪的自行車景觀橋「新月橋」，曾獲選為國內十大經典自行車道路線，是附近新莊人、板橋人下班後最愛的散步景點，每到夜晚降臨橋梁上便會打上絢麗燈光秀，近日更悄悄將保全崗哨變成巨萌月兔，和一旁巨型月球相呼應，經過時別忘了放慢腳步拍照打卡。周遭還有人工溼地、435藝文特區及新莊廟街等眾多景點，十分適合假日親子共同出遊。

圖／新北市高灘處

【交通資訊】

1.搭乘臺北客運307或310至板橋國中(435藝文特區)站下車

2.搭乘捷運至新莊站，往河濱方向步行約15分鐘即可抵達

3.自行開車：(1)板橋：快速道路65號五股土城線北上→下閘道接縣民大道一段→左轉台3線民權路→直行接106縣道中正路→板橋國中→抵達新月橋。

(2)新莊：快速道路65號五股土城線南下→左轉台1甲線中正路→右轉新泰路至底→左轉環河路→至利濟街右轉堤防停車場→抵達新月橋。

圖／新北市高灘處

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