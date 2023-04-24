福華攜手壽山動物園推住宿優惠！每人最低不用1200元，還有Buffet免費吃

高雄福華大飯店與壽山動物園這回攜手合作了！一起推出「熊愛逛動物園」聯名住房專案，提供豪華雙人/雙床房和豪華家庭房，價格分別為3999元和4699元起，適合4人出遊，每人最低只要1175元超划算，除了住宿、免費自助早餐還能爽玩動物園，快揪團！

圖／高雄福華飯店提供

此次推出的專案吸引人的是提供Buffet自助早餐，還贈送壽山動物園門票和遊園小火車車票，不僅如此，還可以拿飯店超萌吉祥物HOVII熊的文具組和壽山動物園可愛周邊，每房還會提撥150元給壽山動物園照顧認養計畫，讓旅客不僅能享受美好的旅程，還能支持動物的保育。

另外，凡持有壽山動物園入場票根或動物認養卡的旅客，在高雄福華大飯店全館餐廳用餐時可享平日85折、假日9折的優惠。

圖／高雄福華飯店提供

最後，飯店一樓的大樹廣場還有一個長達7公尺的動物園主視覺互動展，讓旅客可以感受到動物園的熱情，還可以和飯店超萌HOVII熊及壽山動物園吉祥物波比一起拍照留念。好康優惠快呼朋引伴一起享受豪華住宿和美食吧！

圖／高雄福華飯店提供

延伸閱讀：

．「響應全中運」六福村推470元玩整天！限時優惠僅9天，還有戶籍地址中2字450元

．網讚超大心！桃機「24小時免費體驗區」免預約，舒適沙發區、充電插座統統有，還有廣受好評的「免費淋浴室」