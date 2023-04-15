一家4口獲賠31萬！ 品冠旅行社「遲寄護照」合解落幕 加贈免費五日遊

日前有民眾於清明連假報名「品冠旅遊」的越南行程出遊，卻因為旅行社代辦的簽證與護照未能即時到手，導致當事人被丟包機場，受害旅客朱姓女子的假期因此泡湯，氣得向業者求償，而該間旅行社的把旅客丟包高雄小港機場事件惹議。昨（14日）品冠旅行社終於順利與對方和解，除了願意賠償31萬元，還加碼讓他們一家人免費去富國島玩。

根據「品冠旅遊」臉書最新公告得知，搞丟護照事件證實為作業人員遲寄護照之疏失，旅行社先是感謝朱女一家理性諒解，並表示雙方已經達成和解，旅行社將補償支付31萬2893元的賠償金，另外考量到朱女為旅行社的忠實客戶，品冠旅遊董事長也特別額外提供免費「富國島五日遊」，藉此誠意彌補因疏失而無法完成的家族旅遊。

旅行社貼文一出，網友紛紛留言表示：「太有誠意，超棒，下次會考慮品冠」、「負責，有誠意，剛好是一次成功的行銷」、「危機處理很讚！雖然沒有參加過你們的行程，但對你們的印象大大加分」。

圖／翻攝品冠旅遊臉書

回顧事件經過，朱女於2/18向品冠旅行社報名越南富國島5日遊，同行的還包括另3名家人，未料4/1連假期間一行人清晨抵達高雄小港機場時，領隊才告知他們沒有護照，導致他們被迫留在機場，最後全家被丟包在機場，連假旅遊直接泡湯。

而朱女也把品冠旅行社的致歉公告轉至「爆料公社」，感謝網友們的祝福，現與旅行社已達成和解，並感謝旅行社高層陪同負責業務陳女驅車前來居住地協商，貼文曝光後，網友熱議留言「讚，有擔當」、「超有誠意」、「雙方都滿意就很OK」、「雖然一開始就處置不好，但後續補償做的不錯」、「恭喜，希望你們玩的開心」。

圖／翻攝品冠旅遊臉書

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