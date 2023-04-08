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根本還沒和解！ 護照流浪害慘一家4口無法出國 細看旅行社寄回郵戳日 網轟：扯爆了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝「爆料公社」臉書社團
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一家4口開心出國卻慘遭旅行社護照丟包的烏龍事件，持續沸沸中！ 於媒體披露事件後，品冠旅遊數度致歉認錯，稱願賠償30萬元，但原PO消費者再次訴苦，扣掉團費後品冠賠償的是15萬元並非30萬元，而且根本尚未簽和解，在4/7她說終於收到品冠寄回護照，而網友看見郵戳是4/6，而非原先旅行社說的3/31已寄出，網友們一同怒轟「扯爆了」！

近來有朱姓女子在爆料公社社團中，指自己一家4口在4/1清明連假第一天安排到越南旅遊，因從高雄出發，所以清晨就從北部南下，到了機場才發現由品冠旅遊代辦的簽證及護照不在領隊手中，讓一家的出國計畫全泡湯。

品冠旅遊則指出，確實是旅行社的嚴重疏失，因作業人員未發現是4/1的團體，遲至3/31才寄出護照，之後緊急追回，並提出旅遊契約的最高賠償，除了每人團費37,800元賠付外，再賠償團費的100%，4人總計賠償302,400元，但消費者尚未接受，尚還在協調中。

圖／翻攝「爆料公社」臉書社團
圖／翻攝「爆料公社」臉書社團

消費者4/7再度在「爆料公社」社團發文表示，關於流浪的護照，在3/6號寄出到現在4/7號一個月的時間，護照終於被郵寄回來了，並澄清網路報導部分非實情，雙方和解書還沒簽，目前還未達成和解。

她表示關於品冠發的道歉函，賠償金額註明30萬元，但她付出15萬團費，所以扣除掉團費是賠償15萬。而她說「關於品冠貼出除了30萬，我還多要57萬，當初他們打來，我也說我只是引據，那是契約上最高上限，我就寫上去」，很多人罵我貪得無厭、法律常識不足，我虛心接受並道歉，她表示還沒拿到57萬元，但她已先捐款1萬5000元給伊甸基金會。同時強調謝謝網友關心，並提醒未來慎選旅行社、慎選業務，這是給她自己的教訓。

有眼尖的網友看見原PO出來的護照寄回信封上的郵戳日期，標示為112-04-06，驚呼旅行社是否遲至4/6才寄出護照，紛紛同聲譴責旅行社「竟然還不是331？」、「看郵戳就知道當時根本沒寄出，4/6才寄出，一直在說謊」、「扯到爆的。謊話連篇的旅行社」、「結果4/6休完連假才寄出的，郵戳為憑」、「原劇本已經寄出但來不及到，已經讓人無法理解。但如果是4/6才寄那就是另外一回事了」。

圖／翻攝「爆料公社」臉書社團
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