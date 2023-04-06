收心等放假！ 2023請假攻略快安排　「這樣請」爽休9天、還有5連假可把握

剛結束清明、兒童節連假，還沒收心的看這一篇！ 2023年目前剩下的連續假期有勞動節、端午節、中秋節、國慶日以及明年的元旦，共5個假期，而其中2個為4天的連假，民眾若善用特休，還能額外比別人放更久，例如：端午節連假請3天可以休8天；中秋節請4天休8天；國慶日請3天就可以輕鬆擁有9天假期，以下請假攻略快參考收藏：

▶勞動節連假：4/29（六）至5/1（一），共3天。

▶端午節連假：6/22（四）至6/25（日）共4天，多請6/19至6/21，可休8天。

▶中秋節連假：9/29（五）至10/1（日）共3天，多請9/25至9/28，可休8天。

▶國慶日連假：10/7（六）至10/10（二）共4天，多請10/11至10/13，可休9天。

▶2024年元旦（1/1）：12/30（六）至1/1（一），共3天。

2023年辦公行事曆(改製)。圖／取自行政院人事行政總處

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