烏賊的產地！北九州「開在海中」的老字號餐廳，在地必吃現撈活切烏賊料理

唐津市的呼子町是不算大的港口小鎮，卻是享譽全日本的“烏賊之町”，走在港口一帶到處可見成排的烏賊像曬衣服一樣曬在繩子上，所以 來到這裡怎能沒去吃烏賊料理呢！

萬坊 呼子烏賊｜交通位置

開車前往

從福岡～開車約1小時30分鐘

（從國道202號線到唐津約1小時。 從唐津到淀子約30分鐘）

佐賀地區～開車約1小時30分鐘

（從Taku I.C.經唐津到呼子約1小時）

長崎地區～從佐世保三河內IC出發，從武雄市走國道35號線，然後沿國道202號線往唐津方向行駛。 從唐津往呼子方向約30分鐘。

乘坐電車前往

博多站：約1小時30分鐘

唐津站→之後乘坐巴士或計程車前往水中餐廳萬坊

※朝市街店：從Yobuko巴士站步行3～5分鐘

整個小鎮到處都能看到正在曬的烏賊，不愧是烏賊的產地，整個鎮根本都是烏賊富翁。

最出名的就是這家漂浮在海上的 「萬坊 呼子烏賊海中餐廳」，這可是日本第一家的海中餐廳，穿過架在海上的棧橋，一踏進去就可看到中央的大魚缸，有活跳跳的呼子烏賊和魚在水裡游來游去，座位就圍繞在魚缸四周，也有水位以以下的座位，玻璃窗外就是海水，感覺好像在水族館。

內部照片就沒辦法拍到，因為當時去的時候總店休假，改去分店消費，結果後面在查詢時，發現分店已經停止營業，只剩下這家海中餐廳 萬坊呼子烏賊 總店還有營業，所以非常推薦來呼子別忘了吃這家。

萬坊 呼子花枝｜MENU

我們點的是萬坊最有人氣的”烏賊套餐”，去吃的時候一人份才2860日圓，不過今年已經漲價到3,300日圓了，這菜單價格真的只能僅供參考。

烏賊套餐

不過套餐的內容很豐富，有小菜、烏賊活造、烏賊燒賣、烏賊天婦羅、米飯、湯、漬物和水果。

最厲害的就是這個”烏賊活造”，也就是訂餐後才從海裡撈出來活生生的烏賊直接送進廚房，由廚師以極快的刀工切成細條狀，整個過程不超過10幾分鐘，以保持鮮味，可以說是沙西米的最高境界！

端上桌時烏賊還是活的，觸手還會動，滴入醬油後，因為刺激的關係，烏賊活動的更激烈，我怕被罵還是不放影片上來了，有點小殘忍。

透明又帶有光澤的身軀，切成像麵條一樣，只是沾上醬油就非常好吃，吃進嘴裡那一口超級鮮美又彈牙的滋味，真是讓人難忘。依照季節的不同，提供的烏賊種類會有所不同，所以不同的季節都可以來吃。

烏賊拌飯也好吃的不得了！烏賊絲加點哇沙米和雞蛋拌一拌，也是人間美味，真的吃了還想再吃！！

烏賊燒賣是呼子的名產之一，這是30多年前海中餐廳“萬坊”為了不浪費多餘的烏賊所開發出的創意料理，外面是一絲絲白色的烏賊絲，裡面是魚漿加烏賊， 吃起來可感受到與沙西米不同的甜味和鬆軟的口感。現在有冷凍包裝可買回家吃，是來呼子必買的特產。

烏賊的觸手用來做成天婦羅，因為非常新鮮，所以觸鬚不會柴，吃起來的口感香酥鬆軟，又有點嚼勁，用來下酒最適合不過了！！

吃著烏賊 配上一杯沙瓦超享受。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海中餐廳 萬坊 呼子花枝

地址：佐賀縣唐津市呼子町殿ノ浦1944-1

電話：0955-82-5333

官網：manbou.co.jp

營業時間

平日11：00~16：00（點餐停止15：00）

週六，周日和公休日10：30~17：00（訂單停止16：00）

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康