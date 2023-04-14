快訊

哈日族注意！交通費恐增加 JR Pass今年10月預計漲價65%

群益證發重訊 否認「凱基證將併群益證」

幾年過去它猶在！ 夢境長廊「舒淇橋」還沒拆 週末基隆小旅行快到「中山陸橋」朝聖取景去

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／FB@599坐火車慢遊台灣/劉昭輝、IG@molly888666、IG@hanes.ka授權
圖／FB@599坐火車慢遊台灣/劉昭輝、IG@molly888666、IG@hanes.ka授權

曾經以為再不來拍就沒機會了，一晃眼多年過去，盛極一時的基隆「中山陸橋」它還在！ 10多年前金馬影后舒淇主演的《千禧曼波》曾在「中山陸橋」取景，甚至韓國電影《北風》等多部電影、MV拍攝場景，都記錄下這座陸橋的身影，時至2023年，沒想到它那古典懷舊的長廊影像，還能讓攝影人繼續朝聖、練習拍攝取景！

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

金馬影后舒淇主演的《千禧曼波》，她沿著長而彎的陸橋前行，邊走邊不時回頭，配上林強的音樂，讓很多基隆人回味再三的「中山陸橋」，曾一夕之間爆紅，其懷舊古老的特色更成為MV熱門拍攝地，也是影迷朝聖、網友打卡的熱門景點，幾乎每天都有網友路過打卡，甚至有人笑稱，只要走過中山陸橋就能擁有舒淇一般的氣質。

圖／IG@hanes.ka授權
圖／IG@hanes.ka授權

這座陪伴基隆人超過40年、基隆舊火車站旁的中山陸橋，曾經是夜歸人必經的通道，人來人往盛極一時，曾因為太老舊，發生坍塌斷橋意外，致使一名女子受傷，修復後新舊橋身接在一起，陸橋、雨遮很多，仍然是基隆最特別的風景之一！

圖／FB@599坐火車慢遊台灣/劉昭輝授權
圖／FB@599坐火車慢遊台灣/劉昭輝授權

圖／FB@599坐火車慢遊台灣/劉昭輝授權
圖／FB@599坐火車慢遊台灣/劉昭輝授權

於2019年傳出配合基隆都市更新計畫，預計2020年拆除這座「夢境般的長廊」，當時的消息還令眾多網友大喊不捨、爭先搶拍。但截至2023年它仍未被拆除。

基隆市政府工程處曾表示，要等中山一、二路的第一工區開始施工，且有替代道路，並與當地居民與民代充分溝通後，才會開始計畫動工。快趁著還未拆除前的週末假日，來一場基隆小旅行，抽空到橋上拍拍照、留做紀念吧！

圖／IG@chou_man_授權
圖／IG@chou_man_授權

中山陸橋

地址：基隆市仁愛區孝四路10號

延伸閱讀：

6000元「飯店優惠放大術」！ 福容買6000送6000、六福下殺2折、日暉第3、4人免費住

奈良美智「深度台灣遊」推特療癒連載！ 蛋餅當早餐、嚐遍台味美食、藍白拖入鏡　網友直呼：超親切

基隆 懷舊 客運 電影 熱門景點

相關新聞

幾年過去它猶在！ 夢境長廊「舒淇橋」還沒拆 週末基隆小旅行快到「中山陸橋」朝聖取景去

曾經以為再不來拍就沒機會了，一晃眼多年過去，盛極一時的基隆「中山陸橋」它還在！ 10多年前金馬影后舒淇主演的《千禧曼波》曾在「中山陸橋」取景，甚至韓國電影《北風》等多部電影、MV拍攝場景，都記錄下這座陸橋的身影，時至2023年，沒想到它那古典懷舊的長廊影像，還能讓攝影人繼續朝聖、練習拍攝取景！

基隆港黃色小鴨快閃現身 港務公司證實了

今天上午有不少民眾目擊，基隆港東岸出現一隻巨大的黃色小鴨，與2013年底曾出現在基隆港的霍夫曼黃色小鴨類似，引發關注。台灣港務公司表示，此為言心文創公司「大型充氣道具水中測試活動」，事前已洽妥台船公司，第一隻於今上午11點下水測試，第二隻預計下午2點22分至3點半完成測試。

可愛到融化！7-ELEVEN推「貓福珊迪軟萌系變裝集點」　「鯊魚裝玩偶、抱枕、雙面購物袋」貓奴必收

貓奴們快集合！7-ELEVEN全店首度推出限定日本新興人氣肖像軟蓬蓬「mofusand貓福珊迪」，自4月19日下午3點起至4月30日展開「貓...

6000元「飯店優惠放大術」！ 福容買6000送6000、六福下殺2折、日暉第3、4人免費住

普發6000元這樣花更超值！ 飯店住宿美食相繼推出6000元好康用好用滿，超殺優惠加倍，幫大家精選3家「飯店優惠放大」，迎接夏日規劃一趟超划算的國內小旅行吧！ 福容大飯店「買6000送6000」

穿恐龍或花卉遊玩劍湖山世界2人只要699元！4月壽星更只要1人299元

劍湖山優惠創意無極限！從現在開始到5月1日，假日限定，只要雙人穿著印有清晰可辨識的恐龍或花卉圖騰的上衣一起進入樂園，一人只要350元超便宜，親朋好友一起用樂園迎接春天吧！

奈良美智「深度台灣遊」推特療癒連載！ 蛋餅當早餐、嚐遍台味美食、藍白拖入鏡　網友直呼：超親切

深受許多臺灣人喜愛的日本當代藝術家「奈良美智」，正在台灣展開《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》巡展計畫，為期19天的首次「在台駐村」，首站地點巡演就選在高雄內惟藝術中心。而奈良美智本人，連日來在推特上分享了

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦