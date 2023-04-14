幾年過去它猶在！ 夢境長廊「舒淇橋」還沒拆 週末基隆小旅行快到「中山陸橋」朝聖取景去

曾經以為再不來拍就沒機會了，一晃眼多年過去，盛極一時的基隆「中山陸橋」它還在！ 10多年前金馬影后舒淇主演的《千禧曼波》曾在「中山陸橋」取景，甚至韓國電影《北風》等多部電影、MV拍攝場景，都記錄下這座陸橋的身影，時至2023年，沒想到它那古典懷舊的長廊影像，還能讓攝影人繼續朝聖、練習拍攝取景！

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金馬影后舒淇主演的《千禧曼波》，她沿著長而彎的陸橋前行，邊走邊不時回頭，配上林強的音樂，讓很多基隆人回味再三的「中山陸橋」，曾一夕之間爆紅，其懷舊古老的特色更成為MV熱門拍攝地，也是影迷朝聖、網友打卡的熱門景點，幾乎每天都有網友路過打卡，甚至有人笑稱，只要走過中山陸橋就能擁有舒淇一般的氣質。

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這座陪伴基隆人超過40年、基隆舊火車站旁的中山陸橋，曾經是夜歸人必經的通道，人來人往盛極一時，曾因為太老舊，發生坍塌斷橋意外，致使一名女子受傷，修復後新舊橋身接在一起，陸橋、雨遮很多，仍然是基隆最特別的風景之一！

圖／FB@599坐火車慢遊台灣/劉昭輝授權

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於2019年傳出配合基隆都市更新計畫，預計2020年拆除這座「夢境般的長廊」，當時的消息還令眾多網友大喊不捨、爭先搶拍。但截至2023年它仍未被拆除。

基隆市政府工程處曾表示，要等中山一、二路的第一工區開始施工，且有替代道路，並與當地居民與民代充分溝通後，才會開始計畫動工。快趁著還未拆除前的週末假日，來一場基隆小旅行，抽空到橋上拍拍照、留做紀念吧！

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中山陸橋

地址：基隆市仁愛區孝四路10號

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