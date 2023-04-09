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越演越烈！旅行社疑被抹黑PO文「協尋爆料者招待免費南韓行」

越演越烈！旅行社疑被抹黑PO文「協尋爆料者招待免費韓國行」，提告維權呼：走出螢幕

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
示意圖／ingimage
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旅行社負評被爆料！近日，有網友在臉書爆料社團指控旅行社的誇張行徑，表示今年一月報名百威旅遊的韓國滑雪團，不光行程安排有問題，甚至遇上變態導遊，掀起一陣熱議。而旅行社業者則發聲明強調是「不實指控」，更在今(9)日於粉絲頁PO出「協尋」，希望找出兩位爆料者，並免費招待一趟韓國旅遊

圖／摘自百威 Keep Traveling粉絲頁
圖／摘自百威 Keep Traveling粉絲頁

有網友爆料表示今年參加百威旅遊的韓國滑雪團，不僅住進環境骯髒的飯店，甚至碰上變態導遊，成為此生最糟糕的旅遊回憶。而百威旅遊則表示「有關爆料公社上指名本公司韓國團旅遊之事，經查並無所指之事」，認為網友的爆料是無中生有，並將採取法律途徑維權。

原以為事情將告一段落，沒想到百威旅遊9日再次發文「協尋」2名爆料網友，表示「除將對二位採取法律途徑外，決定免費送二位參加本公司韓國團體旅遊」，希望兩位當事人能夠走出螢幕，現身說法。

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旅行社 滑雪 韓國旅遊

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