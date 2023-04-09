越演越烈！旅行社疑被抹黑PO文「協尋爆料者招待免費韓國行」，提告維權呼：走出螢幕
旅行社負評被爆料！近日，有網友在臉書爆料社團指控旅行社的誇張行徑，表示今年一月報名百威旅遊的韓國滑雪團，不光行程安排有問題，甚至遇上變態導遊，掀起一陣熱議。而旅行社業者則發聲明強調是「不實指控」，更在今(9)日於粉絲頁PO出「協尋」，希望找出兩位爆料者，並免費招待一趟韓國旅遊。
有網友爆料表示今年參加百威旅遊的韓國滑雪團，不僅住進環境骯髒的飯店，甚至碰上變態導遊，成為此生最糟糕的旅遊回憶。而百威旅遊則表示「有關爆料公社上指名本公司韓國團旅遊之事，經查並無所指之事」，認為網友的爆料是無中生有，並將採取法律途徑維權。
原以為事情將告一段落，沒想到百威旅遊9日再次發文「協尋」2名爆料網友，表示「除將對二位採取法律途徑外，決定免費送二位參加本公司韓國團體旅遊」，希望兩位當事人能夠走出螢幕，現身說法。
延伸閱讀：
．根本還沒和解！ 護照流浪害慘一家4口無法出國 細看旅行社寄回郵戳日 網轟：扯爆了
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言