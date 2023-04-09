全家「仙人掌霜淇淋」是這味！網曬照分享口感像「一水果」，網不解：跟仙人掌什麼關係？

夢幻紫霜淇淋！全家便利商店澎湖限定「仙人掌霜淇淋」自4/1起強勢回歸，標榜適合夏天的酸甜滋味。有網友實際買來吃並分享到臉書社團，表示「夢幻的紫色看了就很療癒」，透露吃起來是酸酸甜甜的「水果味」，貼文一出吸引不少網友眼球，紛紛留言「好想吃」、「可惜台灣(本島)沒有」。

有網友曬出澎湖限定的「仙人掌霜淇淋」並分享口感。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團

仙人掌是什麼味？日前，有網友分享澎湖地區全家限定「仙人掌霜淇淋」，表示吃起來是酸甜「葡萄味」，掀起眾人討論，有網友也覺得「以前吃像香檳葡萄」，而導致有人疑惑「那跟仙人掌什麼關係？」，有人則認為因是澎湖名產，所以才特別限定販售。

圖／全家便利商店提供

此外，也有網友分享「2020年台灣(本島)有賣過啊」，但可惜目前本島尚無相關販售消息。讓不少看得到吃不到的網友直呼「好想吃」、「顏色很美耶」，近期如有前往澎湖的朋友，別忘了買上一支打卡曬照囉！

圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團

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