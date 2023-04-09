快訊

花上億辦婚宴！高雄總舖師娶媳婦 超豪華流水席曝光

防疫險拖累！新安東京宣布減資「幅度達99.9%」 資本額只剩3000元

越演越烈！旅行社疑被抹黑PO文「協尋爆料者招待免費南韓行」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家「仙人掌霜淇淋」是這味！網曬照分享口感像「一水果」，網不解：跟仙人掌什麼關係？

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／全家便利商店提供、摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團
圖／全家便利商店提供、摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團

夢幻紫霜淇淋！全家便利商店澎湖限定「仙人掌霜淇淋」自4/1起強勢回歸，標榜適合夏天的酸甜滋味。有網友實際買來吃並分享到臉書社團，表示「夢幻的紫色看了就很療癒」，透露吃起來是酸酸甜甜的「水果味」，貼文一出吸引不少網友眼球，紛紛留言「好想吃」、「可惜台灣(本島)沒有」。

有網友曬出澎湖限定的「仙人掌霜淇淋」並分享口感。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團
有網友曬出澎湖限定的「仙人掌霜淇淋」並分享口感。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團

仙人掌是什麼味？日前，有網友分享澎湖地區全家限定「仙人掌霜淇淋」，表示吃起來是酸甜「葡萄味」，掀起眾人討論，有網友也覺得「以前吃像香檳葡萄」，而導致有人疑惑「那跟仙人掌什麼關係？」，有人則認為因是澎湖名產，所以才特別限定販售。

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

此外，也有網友分享「2020年台灣(本島)有賣過啊」，但可惜目前本島尚無相關販售消息。讓不少看得到吃不到的網友直呼「好想吃」、「顏色很美耶」，近期如有前往澎湖的朋友，別忘了買上一支打卡曬照囉！

圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團
圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團

延伸閱讀：

公主吃的冰淇淋！台日「無印良品」2款粉嫩冰淇淋，吃不到「櫻花麻糬冰淇淋」改吃這款台灣限定

霜淇淋買1送1開跑！ 他結帳「加一句」 意外爽吃全家霜淇淋「擎天巨塔」

葡萄 澎湖 冰淇淋 霜淇淋 全家便利商店

相關新聞

全家「仙人掌霜淇淋」是這味！網曬照分享口感像「一水果」，網不解：跟仙人掌什麼關係？

夢幻紫霜淇淋！全家便利商店澎湖限定「仙人掌霜淇淋」自4/1起強勢回歸，標榜適合夏天的酸甜滋味。有網友實際買來吃並分享到臉書社團，表示「夢幻的紫色看了就很療癒」，透露吃起來是酸酸甜甜的「水果味」，貼文一

草莓、玫瑰、抹茶系！LADY M、辻利茶舗母親節蛋糕登場

母親節將至，民眾也紛紛準備為媽媽獻上祝福。LADY M本次新推出「草莓生奶油千層」，還有「玫瑰千層蛋糕」同步回歸。「辻利...

甜點控衝！KADOKADO「10公分圓圓鯛魚燒」登場，2種口味爆餡必吃

甜點控必衝！雞蛋糕品牌「KADOKADO」以百變的萌萌造型雞蛋糕廣為人知，近期更推出「河津櫻花季」，主打每顆直徑有10公分的全新「圓圓鯛魚燒」，擁有粉紅色的內餡及餅皮超誘人，即日起更有2顆168元的優

星巴克外送「買一送一、第二杯半價」 一路喝到5月

喜歡享受星巴克「買一送一」優惠，但是卻懶得到門市排隊？星巴克聽到你的心聲，分別在foodpanda、foodomo兩個外...

「小狐狸」Maison Kitsuné全台首間專賣店來了！結合咖啡廳提供限定甜點

時尚迷必朝聖！天團Blackpink成員Jennie也愛的法國時尚品牌Maison Kitsuné終於要來台開設專賣店了...

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、限指定品項

星巴克「買一送一」又來了！星巴克繼4月6日開工日祭出「買一送一」優惠後，再度宣布於4月10日推出「GOOD FOR SU...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦