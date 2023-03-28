兒童節快安排！ 「主題樂園+動物農場+國家森林樂園」全台優惠攻略　清明連假出遊就靠這一篇

兒童節+清明連假，想好上哪玩了嗎？ 連續假期適逢天氣回暖，udn小編幫民眾提供全台「主題樂園+動物園+國家森林樂園」假期專屬超殺優惠整理包，全台主題樂園紛紛推出超殺優惠，其中，劍湖山祭出「身分證對對碰」，義大則推出兒童節「長大不漲價」優惠，台北市動物園，還有全台14處森林遊樂園，兒童節優惠12歲以下兒童免費入園！

★台北市立動物園

台北市立動物園。記者潘才鉉／攝影

為慶祝兒童節，台北市立動物園於4/4兒童節當天，12歲以下兒童，以及一位陪同家長可免門票入園。

★壽山動物園

圖／壽山動物園

4/1至4/5期間，壽山動物園開放全國12歲以下兒童免費入園，再宣布每日現場再加碼1000張門票，更推出「『孩』要來壽山動物園」系列活動。

★全台森林遊樂區

圖／嘉義林區管理處提供

4/1至4/5兒童節連續假期，12歲以下兒童可免費進入全台「國家森林遊樂區」包括：太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南、富源等14處國家森林遊樂區，還能免費搭乘孩子們最愛的烏來台車與太平山蹦蹦車！

★台北兒童新樂園

台北市立兒童新樂園。圖／取自台北旅遊網

4/1至4/5，全台12歲以下、國小（含）以下學童，出示身份證明文件可免門票入園，陪同家長一位亦可免費入園優惠(樂園內遊樂設施仍正常收費)。

★小人國主題樂園

圖／小人國提供

清明兒童連假活動期間，未滿10歲孩童憑「健保卡」只要200元；成人也可享童樂價690元。另外今年特別推出《WOW～氣墊樂園》，多樣滑梯可以讓孩子盡量放電玩到嗨。

★六福村

圖／六福村官網

自4/1起至4/9止，六福村現場購票，未滿12歲兒童享入門優惠100元，60歲以上長者同樣100元優惠，全民學童價899元，將可限量贈醃篤鮮乙盒！

★麗寶樂園

圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園探索世界在兒童清明節連假推出，12歲以下只要99元優惠，針對想要睡飽飽再出門的遊客們，推出晚鳥優惠，於4/1至4/4 16:00以後入園，雙人月光票只要499元。此外，全台最大天空之夢摩天輪的LINE FRIENDS主題車廂，連假限定每座車廂只要999元(最多可搭乘5人)，最低每人不到200元。

★劍湖山世界

圖／劍湖山提供

劍湖山世界每年都會特別在兒童連假舉辦的「身分證對對碰」活動，今年選出的數字是「2」、「0」、「6」，只要對中三碼，享門票只要99元！此外，連假期間特別開放水樂園三大經典設施「龍捲風、大碗公、大船塢」玩水設施，讓大家提前消暑。4/1至4/4期間更加碼每天傍晚施放高空煙火！

★九族文化村

圖：九族文化村／提供

今年搭配紫戀薰衣草活動，即日起至4/5推出購票優惠，包含成人票750元，國小學童特500元。博幼票特價450元，另外身高「100公分以下」或「未滿3歲的孩子」免費。

★義大遊樂世界

圖／義大遊樂世界提供

義大遊樂世界於4/1至4/5將推出「森林童樂會」，3-5歲優待票450元/人；6-12歲學童票580元/人，於購票及入園時出示健保卡，可加贈等價商品。另外，兒童節長大不漲價，13歲以上每人同樣580元/人。

★鈴鹿賽道樂園

圖／鈴鹿賽道樂園提供

4/1至4/5購買鈴鹿賽道樂園全日暢遊券乙張，享優惠票價599元，全日暢遊票券不含小小騎士、迷你鈴鹿賽道、迷你工程師；任選4項遊樂設施搭乘特價399元／人(設施可重複選擇)，車類遊樂設施第2人起加收陪同票30元；不分平假日17時後星光暢遊享399元／人，不含小小騎士、迷你鈴鹿賽道、迷你工程師。

★花蓮遠雄海洋公園

圖／海洋公園提供

遠雄海洋公園於4/1至4/5兒童連假期間，推出3-6歲兒童門票只要200元就可以暢玩一整天，而園內最新與Twitter超人氣日本IP聯名的「小玩笑小水獺」也將於4/1隆重登場，另外，跟「小玩笑小水獺」一樣是4/1生日的壽星們，還可享免費入園；只要設籍宜蘭、花蓮、台東(或身分證G、U、V者)，也可於兒童清明連假期間，享優惠價699元(現場臨櫃購票需出示相關證件)。

★新北雲仙樂園

圖／雲仙樂園官網

全台唯一開車到不了的雲仙樂園嗎，於4/4兒童節當日，3至12歲以下兒童享半票110元入園。另外4/1至4/5，每天都有提供特別節目活動。

★台南頑皮世界

圖／台南頑皮世界官網

清明兒童連假期間，優惠門票5折起，包括全票480元(原價700元)；學童票380元(原價600元)；幼童票280元(原價560元)，再送30元消費券。

★走馬瀨農場

圖／走馬瀨農場官網

走馬瀨農場連假期間12歲以下兒童免費入場(出生年次民國100年1月1日以後，須出示健保卡。本優惠不適用於搭乘中型巴士以上團體使用，亦不得與其他優惠方案併用)，另外還有親子運動會、特技表演、以及夜間觀星活動。

★宜蘭傳藝中心

圖／宜蘭傳藝中心

清明連假期間，未滿12歲兒童可享免費入園優惠，請出示身分證明文件。

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