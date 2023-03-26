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兒童節連假開吃！ 3大飯店四月優惠「Buffet自助餐」12歲以下免費吃、小孩身高體重還能抵大人餐費

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
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兒童節連假帶著家裡寶貝們吃美食！ 愛吃Buffet的朋友不可錯過，新板希爾頓酒店「悅．市集」和台北凱達大飯店「百宴」自助餐廳，皆於4月推出12歲以下之兒童可享隨同大人免費用餐，而六福萬怡「敘日全日餐廳」除了招待同行孩童用餐免費，大人餐費再折抵孩童身高與體重數字，孩子真的是長高高幫大人省荷包！

台北六福萬怡酒店 敘日全日餐廳

圖／台北六福萬怡酒店提供
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南港最強Buffet！台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」，針對兒童節假期針對兒童節假期推出「長高高，省荷包」快閃活動，自4/1至4/5，凡2位成人攜帶1位孩童享用午餐或晚餐，即招待該位「孩童餐費免費」(限12歲以下)，大人餐費再折抵孩童的身高與體重數字，孩身高體重數字越大、折扣數越高(需加收一成服務費)！

即日起不分平假日，敘日全日餐廳加碼北海道生食級干貝暢吃，若於假日午、晚餐用餐再尊饗「現煎干貝」吃到飽，還能享用無限量供應的歐式冷盤、現切肋眼牛排與盡情暢飲柏克金啤酒。饕客們手刀訂位開吃啦！

台北新板希爾頓酒店 悅．市集全日自助餐廳

圖／台北新板希爾頓酒店提供
圖／台北新板希爾頓酒店提供

迎接四月兒童節連假，台北新板希爾頓酒店自4/1至4/30推出超值親子優惠，位於館內二樓「Market Flavor 悅．市集全日自助餐廳」，推出2大1小限定用餐享「孩童免費優惠」(限6~11歲孩童)，一家3人同行優惠2,156元(原價8折)，現場進駐自動棉花糖機和爆米花花車、巧克力噴泉等多樣化歡樂選擇，餐後還可「免費兌換棉花糖」乙支。

位於三樓的「Quin Ya 青雅中餐廳」則推出「手推彈珠台」，現場內用消費滿2,500元可玩一次手推彈珠台，提供豐富獎項供免費兌換，最大獎為招牌「嫣紅鵝」半隻二吃，價值2,280元。

台北凱達大飯店 百宴自助餐廳

圖／台北凱達飯店提供
圖／台北凱達飯店提供

台北凱達大飯店百宴自助餐廳，將於兒童連假期間推出「童趣」主題創意料理，主廚將餐點融入可愛造型，包含了營養美味的西瓜飯糰、逗趣表情包鮭魚卵豆皮壽司、米奇披薩佐小章魚等豐盛拼盤，繽紛甜點區則有寶可夢巧克力、兔子造型紅豆大福、豬耳朵酥餅、小豬棉花糖等超吸睛美食。

百宴自助餐廳於4月份平假日都「免費招待兒童用餐」(12歲以下)，需由一位全額付費的家長或親友(成人)陪同點用午/晚餐，即可享免費用餐，平日午餐1大1小只要1,012元，假日午晚餐1大1小也只要1,242元，相當於最低69折起優惠。而4/1至4/5更推出連假限定快閃優惠「2人同行享第2人半價」，再加碼贈送6歲以下兒童袋裝Plafarm積木教玩具補充包(共100組，送完為止)。

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