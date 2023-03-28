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花6千賺3千！ 全台最高Buffet推「美國極黑和牛吃到飽」 午餐免千元、母親節加碼嗑龍蝦

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／50樓Cafe提供
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Buffet控、和牛控快來！全台最高自助餐廳「50樓Café」，推出CP值爆表的「豪享吃和牛」主題美食吃到飽，特選柔嫩多汁的美國極黑和牛，以爐烤和牛、和牛壽喜燒、和牛握壽司、現沖和牛肉湯、以及和牛滷肉飯等5大類別，無限供應吃到飽，平日午餐千元有找，搭配使用遠銀卡還享8折。另外配合全民普發現金6千元，自4/6至5/31還有「花6千賺3千」優惠。

圖／50樓Cafe提供
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50樓Cafe主廚楊能沛，選用最知名品牌蛇河農場(SRF)美國極黑和牛，將近9公斤的大塊和牛肉，先用混合黑椒、芥末與新鮮百里香、迷迭香的醃料醃漬1天，再入烤爐掌握7分熟度出爐，搭配經典的蘑菇醬或紅酒獵人醬汁，入口肉汁橫流，吃起來超過癮。

圖／50樓Cafe提供
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日料區也有極受歡迎的炙燒握壽司餐檯，每餐期也都有和牛、鮭魚、鮪魚、鯛魚、水針魚、鯖魚或是赤貝等七種選項，更有師法日本家庭主婦黃金比例的日式壽喜燒吃法，涮出美國極黑和牛肉片的完美熟度。也把台南牛肉湯搬上餐檯，有別於一般的牛骨高湯，加了肉桂、甘草、八角等中式香料，小火精燉12小時，現沖和牛肉片鮮甜好吃到吞舌，再搭配一碗和牛滷肉飯或是和牛肉臊燒餅，滿口生香，讓人欲罷不能。

餐後還有甜點區提供香蕉巧克力塔、紅茶凍奶酪、紅茶焦糖泡芙、巧克力櫻桃蛋糕、可麗露、莓果提拉米蘇、波士頓蛋糕、法式布丁、現壓鬆餅和新北唯一供應的EliubiS瑞士頂級霜淇淋。

圖／50樓Cafe提供
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50樓Cafe表示，平日午餐千元有找，搭配使用遠銀卡還享天天8折。自4/6至5/31推出「花六千賺三千」活動配合全民普發現金六千元，凡單筆消費達六千元，即可獲贈三張千元抵用券，可供日後六月至九月每次消費滿三千元抵用一張。而餐期費用平日午餐899元、晚餐999元，假日午餐999元、晚餐1,099元；母親節週末(5/13、5/14)加碼每人半隻蒜蓉蒸波士頓龍蝦，收費1,499元。

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