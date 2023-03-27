最美奶茶店「永心鳳茶」推6新菜、3飲品！ 必吃「櫻桃鴨胸肉燥飯」 集滿點免費送1份

微風南山最美奶茶店，一開幕就成打卡熱門店的「永心鳳茶奶茶專門所」，今年3月迎來兩週年，重磅推出春季菜單，全新6款超台新主餐、3款特製飲品加2款新甜點，讓你從午餐一路吃到下午茶的春之饗宴，更同步邀請知名插畫師與花藝師在店內展出，每一口美食都充滿春日氣息，參加集點活動還能免費吃主餐與小點心！

圖／永心鳳茶提供

永心鳳茶奶茶專門所全新料理呈現最時髦台料！「櫻桃鴨胸肉燥飯」與「虱目魚海味炊飯」，延續南部小吃風格；「香根辣炒牛肉飯」保留台式熱炒奔放的香氣，牛小排份量十足；「香蔥雞排丼飯」厚切雞排外皮酥脆肉質鮮嫩，大口吃肉超滿足；「鮮蝦客家炒粄條」客家麵食與油蔥酥拌炒完美融合，每一道都讓人食指大動。

圖／永心鳳茶提供

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永心奶茶專門所這回推出「蜜香紅茶奶蓋與紅玉麵茶奶蓋」綿滑的奶蓋和手工鮮奶油讓茶奶口感更平衡，而「翠峰烏龍奶茶」則是茶感濃郁，散發著優雅清香，3款飲料成為必點的下午茶新選擇。2款甜點全新力作有「梨山奶酪捲與梨山烏龍千層」，生乳餡與茶完美融合後甜而不膩；而「黑糖鐵觀音千層」則是先前的節慶限定熱賣口味，現在平日來也能吃得到囉！

圖／永心鳳茶提供

邀請到曾獲2021台北插畫藝術節-策展人獎的藝術家 Beyrl Wu，在店內舉辦《春心花開》插畫展，同時，奶茶所也請到知名旅法花藝師- OPM Flourist 設計春季花藝，為用餐環境帶來明亮繽紛的氣氛。現在只要到永心鳳茶奶茶專門所點選飯麵品項，即可獲得一張「食集點卡」，一道主食為1點，集滿6點就能兌換小點心一份，集滿12點免費贈送一份主餐，快揪閨密好友們，相約來逛藝術展兼享用美味餐點飲品吧！

圖／永心鳳茶提供

圖／永心鳳茶提供

永心鳳茶奶茶專門所

電話：(02)2722-0876

地址：台北市信義區松智路17號2樓

《春心花開》Beryl Wu 插畫展

日期：即日起至4/30

時間：11:00- 21:30

地點：永心鳳茶奶茶專門所

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