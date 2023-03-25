絕美開幕！ 手搖飲+車輪餅「不要對我尖叫」美型三代店　女神降臨獻吻照

與女神合影的機會來了！ 下午茶人氣首選手搖飲品牌「不要對我尖叫」近日連番祭出好消息，全新三代店型來了，在台北與台東正式開闢新園地，本月24日台東光明店開幕後，27日再迎接台北南港店正式開張，兩場皆有地表最正的女神代表親臨現場與粉絲們同樂，想目睹女神風采快把握！

圖／不要對我尖叫提供

「不要對我尖叫」第一代店型為街邊店，提供特色手搖飲，第二代店型加入知名貝果商品販售，成為下午茶人氣首選手搖飲品牌，三代店型結合尖叫海外門店的基因，「絕美內用區」讓尖叫茶水間成為交流美好的停駐點，三代店型還擁有一分錢一分貨車輪餅進駐，特色手搖飲搭配熱呼呼現作的美味車輪餅，讓你一次享受下午茶的美好時光。

圖／不要對我尖叫提供

絕美三代店型台東光明店於3/24正式開幕，當日有「地表最正啦啦隊女神」陳怡叡Yuri擔任一日店長與民眾互動，她將親手製作人氣飲料「桂花烏龍」，獻給第一位排隊購買的顧客，並與消費滿額的粉絲們合影留念。接下來，3/27迎接台北南港新三代店型開幕，邀請到「全明星運動會女神虎牙甜心」陳伊進駐一日店長，有機會喝到她親手製作的特色飲料，於現場活動時段消費，還能獲得與一日店長合影之拍立得+限量尖叫折價券等好康(數量有限，送完為止)！

圖／不要對我尖叫提供

圖／不要對我尖叫提供

不要對我尖叫三代店「台東光明店」

開幕日：3/24

電話：0911075881

店址：台東市光明路126號

營業時間：11:00-21:00

不要對我尖叫三代店「台北南港店」

開幕日：3/27

電話：(02)27830377

店址：台北市南港區園區街48號

營業時間：11:00-20:00

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