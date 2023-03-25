快核對身份證！劍湖山世界「中3碼只要99元」，還可搶先玩3大水設施

補班日不孤單，先來看看兒童清明連假有什麼優惠吧！劍湖山世界又來身分證對對碰囉，最高三碼全中只要99元超狂，相當最低一人只要1.1折（全票定價899元/人）就可以爽玩整天，即使中一碼也只要499元喔，快一起拿出身份證核對吧。

依劍湖山地形打造的「飛天潛艇G5」聞名全台，是許多遊客來園必玩的國際級遊樂設。圖／劍湖山世界提供

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此次兒童暨清明連假共有5天，劍湖山世界特地推出超殺優惠吸引顧客消費，只要身分證字號符合「2、0、6」三碼，全中一人99元、中2碼享有299元與中1碼也有499元，不僅如此還可以搶先爽玩「水陸童樂會」，限定3項水設施包含大碗公、龍捲風與大船塢（開放時間：時間：10時至16時）。值得注意的是記得要帶泳帽泳褲唷，而購票地點請至劍湖山世界主題樂園現場販售。

圖／劍湖山世界提供

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至於最近登上各大媒體版面的「狒狒逃走中」的六福村也不遑多讓，推出自4月1日到9日的「連假優惠」，於六福村現場購票享全民學童價$899元（限量贈六福皇宮關西仙草茶1000ml一瓶）、未滿12歲只要100元、60歲以上長者也只要100元。還沒安排連假活動的朋友，準備樂園玩起來囉。

圖／六福村提供

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