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東區美食消失+1！「京星港式飲茶」Part2店 3/31熄燈

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Google map、京星港式飲茶Part2
圖／翻攝Google map、京星港式飲茶Part2

東區人記憶美食要消失了！ 「京星港式飲茶」茶餐廳以24小時營業為招牌，成為台北夜貓們宵夜聚餐的首選，官方最新公告，Part2店因租約到期，預計於3月底結束營業，消息一出，讓許多美食饕客感到惋惜。

圖／翻攝京星港式飲茶Part2
圖／翻攝京星港式飲茶Part2

京星港式飲茶Part2店粉絲團最新公告，京星港式飲茶Part2店因租約問題，即將於2023//3/31晚間11點起熄燈停業。業者文中表示，「台北市最繁華熱鬧的正東區，京星紅色大招牌，窗邊總倒映著吃得津津有味的饕客們，乘載了無數個溫馨歡聚的時刻，京星，是您們再熟悉不過的老朋友」、「我們見證參與過許多饕客們的人生各個階段，20年的日子過去了，預料之外的課題必須要面對，京星港式飲茶Part2店因租約到期，月底前抽點時間回來看看我們吧」。

圖／翻攝Google map
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同時，業者也強調「這只是暫時性的別離」，待尋覓到合適的店點，將再次點亮醒目的大紅招牌，期待饕客們再次光臨。同時提醒，Part2店將於3/31晚間10點進行最後出餐，而「京星港式飲茶Part1及吉星港式飲茶」，兩家分店則仍照常服務。

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