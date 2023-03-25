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新北「最強2023水舞秀」碧潭登場！咖啡美食還有5/7煙火秀必看

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／新北市觀光句提供
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2023最強「碧潭水舞秀」即將於清明連假前一天正式登場！連續59天爽爽看外，到5月7日還能欣賞到煙火秀，不論親子、情侶或夫妻都很適合來一個假日一日遊

圖／新北市觀光句提供
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碧潭是位於新店知名景點，除了有戶外咖啡外，還有吊橋與各式小吃美食，經規劃還能騎乘腳踏處暢遊，現在「2023碧潭水舞秀」確認將在3月31日18時30分展開囉，預計每半小時演出一次直到20時45分演出當日最後一場，平均一晚6場都看得到。

圖／新北市觀光句提供
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水舞秀總共將演出2首約莫４分半鐘的曲目交錯，融合旋律展演的水舞躍動與雷射燈光，精彩奪目。不僅如此，現在5月7日「新北Company 幸福Family」活動也會施放浪漫煙火秀。更多消息請至官網查詢。

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碧潭 煙火秀 一日遊 連假

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