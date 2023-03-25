限時買一送一！ 補班日必追麻古茶坊「橙雙果粒茶」+新寵「草莓蕾夢」最懂少女心

補班日手搖來一杯！ 麻古茶坊初春清爽水果系手搖飲，加入補班療癒行列，自即日起至3/26「柳橙果粒茶和香橙果粒茶」連續買一送一，買就送同品項同容量電子兌換券，可兌換到四月底。還有果粒新寵「草莓蕾夢」一出手就捕獲少女心！

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊初春最新力作果粒系列「草莓蕾夢」，用獨家秘方將新鮮草莓、檸檬和蜜桃紅茶完美融合，繼上一波粉紅芝芝草莓系列，再度擄獲全台少女心，喜歡芝芝、珍珠、波波等加料咀嚼口感，不用猶豫加點進去，呈現出絕佳的風味，刷新手搖控的必喝清單！

趕走補班日憂鬱，延續療癒幸福感，麻古茶坊加推飽滿果粒與酸甜清爽的人氣飲品「好事橙雙」系列，以茉莉花薰花茶香綠茶為基底，結合現挖鮮榨的新鮮柳橙，喝得到果肉顆粒感的「柳橙果粒茶」，以及將台灣柳橙與百香果粒結合，搭配爽口綠茶混搭，滿滿果香和回

甘茶香的「香橙果粒茶」。

圖／麻古茶坊提供

即起至3/26祭出「買一送一」優惠，到門市購買「好事橙雙」這兩款飲品，再到麻古茶坊官方LINE帳號登錄發票，即可在4/1於會員帳戶中獲得同品項、同容量的電子兌換券，一路兌換至4月底，更不限購買杯數，買幾杯就送幾杯，趕緊手刀衝了！

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