3/25「補班日優惠」懶人包！ 「4大超商+手搖飲料+速食餐廳」統統有　麥當勞、肯德基、麻古茶坊「買1送1」快追

周六補班日小確幸快收下！ 迎接清明連假，先撐過本周六3/24「補班補課日」，撫慰補班族的心情，快來看看國內超商連鎖、手搖飲料、速食業者、知名泰菜餐廳，皆祭出「補班日打氣優惠」，一掃憂鬱心情就靠這一篇！

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN門市即日起至3/26推出CITY CAFE濃萃美式咖啡、濃萃拿鐵咖啡（冰／熱）任選2杯88元，CITY PRIMA精品燕麥拿鐵（冰／熱）任選買1送1。CITY PRIMA精品咖啡、熱精品燕麥拿鐵限指定門市販售；OPEN POINT App「行動隨時取」3/25至3/29推出「CITY CAFE X 哈根達斯聯名限定149元系列指定飲品」每日限量任選買2送2優惠，同一期間指定CITY系列風味飲品也推出買4送2優惠，包含CITY TEA一顆檸檬青茶、一顆檸檬紅茶任選買4送2；CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵、冰贅沢八女抹茶拿鐵任選買4送2。

●全家便利商店

圖／全家便利商店提供

全家便利商店即日起至3/26使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）、私品茶「厚濃靜岡抹茶拿鐵」買1送1；全家便利商店會員App「隨買跨店取」則推出3/25補班日一日限時優惠活動，Let’s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）6杯優惠價198元（原價330元）、「可可泡芙蛋糕」3入優惠價88元（原價126元）。

●萊爾富

圖／萊爾富提供

萊爾富門市即日起至3/26推出Hi Café特濃咖啡加1元多1杯活動，包含Hi Café系列大杯冰／熱特濃美式咖啡、大杯冰／熱特濃拿鐵咖啡。另有會員專屬優惠，同一時期於萊爾富門市與Hi-Life VIP App「整買零取」推出Hi Café系列特濃美式咖啡同品項買7送5、特濃拿鐵咖啡同品項買7送4活動，冰熱可任選，可兌換期限達3個月。此外，萊爾富超商獨家新推出「王品集團12MINI土鳳梨冰沙」，即日起至4月4日可享新品嘗鮮價49元(原價65元)。

●OKmart

圖／OKmart提供

OKmart即日起至3/25推出大杯莊園級美式咖啡／拿鐵、莊園級濃厚系美式咖啡／拿鐵（不限冰熱）同品項買2送1。同時期OKmart推出「春賞同樂會」活動，全台880間門市指定糖餅、飲料享第2件6折起。

●星巴克

圖／摘自星巴克官網

星巴克「YES!WE ARE HERE TOGETHER歡慶25週年數位體驗」活動，仍在進行當中，即日起至3/27為止，活動期間進入專屬網頁，一起完成數位體驗遊戲，即可獲得限定的專屬優惠，其中包括國人最愛的「買一送一」、「第二杯半價」等優惠。「歡慶25週年數位體驗」兌換期間為「獲券日+2天」，兌換時間為每天上午11點至晚上8點，最後兌換日期是3/29。

●康青龍

圖／康青龍提供

康青龍推出二款春季限定新品「杏凍桂花金星、太極金星」，針對補班日連續四天推優惠，即日起至3/27止，APP會員凡購買「杏凍桂花金星」一杯，即可免費贈送超人氣「沁心金萱」一杯，每人每天可領2張，最高獨享買8送8。

●麻古茶坊

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊自即日起至3/26，限時三天推出好事橙雙買一送一，活動期間到門市購買柳橙果粒茶或香橙果粒茶，並到麻古茶坊官方LINE帳號登錄發票，即可在4/1於會員帳戶中獲得同品項、同容量的電子兌換券，不限購買杯數，買幾杯就送幾杯！兌換期限04/30止。

●發發

圖／發發提供

補班療癒飲品發發快閃3/24、3/25，發發單茶與鮮奶茶系列皆享9折幸福價。

●85℃

圖／85℃提供

85 Cafe APP會員可到兌換點數頁面，領取一張豆奶系列飲料45元嚐鮮券(黑糖珍珠豆奶和豆奶紅茶二選一使用，每位會員限領一張，使用期限至2023/3/31止)。

●麥當勞

圖／麥當勞提供

使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「10NUG」，即享10塊麥克雞塊、經典那堤(冰/熱)、勁辣香雞翅買一送一優惠(四擇一)。訂單需消費滿38元起方可使用此優惠；每筆訂單限使用一次，本活動Uber Eats、foodpanda均不適用。

●肯德基

圖／肯德基提供

肯德基即日起至3/31限時8天，推出多款超人氣熱門點心「買一送一」，包含4塊上校雞塊、香酥脆薯、草苺起司冰淇淋大福及可樂，同場加碼「療癒雞蛋桶餐」：酥脆多汁的咔啦脆雞6塊、加上香濃滑順的原味蛋撻6顆，還有瓶裝可樂一瓶，限時優惠只要399元。

●漢堡王

圖／漢堡王提供

漢堡王3/24、3/25快閃兩天，推出官網消費外帶或外送滿249元，可享原味華堡57折，只要輸入優惠碼「BKHAPPY」，即可以「77元加購原味華堡」。自即日起至4/10連假也有激省好康，至漢堡王官網訂購限定「好事花生連 假雙人套餐」超划算優惠，只要299元爽吃花生安格斯牛肉堡＋火烤雞腿培根堡＋6塊雞塊＋中薯＋2杯百事可樂！

●COLD STONE

圖／COLD STONE提供

COLD STONE補班優惠自即日起至3/26，中杯以上含桶裝冰淇淋可享冰淇淋第二杯50元優惠，請注意不含脆餅，以價低者為加購品項。

●Lady nara

圖／Lady nara提供

Lady nara創意新泰式料理，即日起至4/16推出「399在義起」優惠套餐，可選主餐「椰香培根義大利麵、蕃茄辣炒雞肉義大利麵」2擇1，加上飲品「草莓檸檬蘇打、水蜜桃茶」2擇1，只要399元；以及參加Lady nara FB活動貼文，完整寫出6道Thai Pasta，就有機會獲得「一年份義大利麵兌換券」。

●春水堂

圖／春水堂提供

春水堂x小美聯名冰品上市，自3/25起至4/7止，在春水堂官方FB粉絲團上傳「墨寶文青冰棒棍」或者外包裝照片，分享「最喜歡春水堂的原因」，就有機會獲得珍珠奶茶兌換券，以及珍珠奶茶DIY手搖體驗課程。

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