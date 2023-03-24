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全台第一家開賣！ 大苑子芒果季「愛文芒果冰沙」　61家門市限定搶鮮喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

全台第一家開賣芒果季的手搖品牌！ 每年都搶先開喝的「大苑子」，最新推出愛文芒果季夏季熱銷新飲品「愛文芒果冰沙、愛文翡翠」，即日起全台61間限定門市都能品嚐，北中南詳細名單快收藏。

主打讓顧客品嚐最著時鮮果飲品的大苑子，嚴選屏東枋山、枋寮新鮮愛文芒果，擁有風味濃郁，水分充沛，十分細緻的口感，打造出每年熱銷的愛文芒果冰沙及愛文翡翠，讓大家成為首波順利提前開喝的顧客。

愛文芒果冰沙。圖／大苑子提供
愛文芒果冰沙。圖／大苑子提供

即日起驚喜開賣的「大苑子愛文芒果季」，以真材實料愛文芒果果肉新鮮現打，濃郁芒果香與與清爽冰沙完美結合的「愛文芒果冰沙」，大杯130元；喜歡茶香的民眾則推薦以清香茉莉綠茶結合新鮮芒果的「愛文翡翠」，大杯75元，初夏消暑必喝的透心涼滋味，芒果控們把握時間喝爆！

愛文翡翠。圖／大苑子提供
愛文翡翠。圖／大苑子提供

大苑子愛文芒果季販售門市

北部

三重五華店、三峽和平店、土城中央店、土城延和店、士林文林店、台北天母店、台北景美店、市府夢想店、永和樂華店、林口長庚店、新竹中正店、新竹北大店、新竹南大店、新竹清大店、新竹園區店、新竹新豐店、新莊富國店、竹北三民店、竹北六家店。

中部

大雅學府店、太平樹孝店、台中一中店、台中世貿店、台中忠孝店、台中昌平店、台中南屯店、台中黎明店、西屯中科店、沙鹿靜宜店、虎尾中正店、清水店、逢甲福星店、彰美店、靜修店、豐原三民店、霧峰店、斗六站前店、西螺店、秀水店、和美鹿和店、南門店、埔里店、神岡中山店、惠來店、溪湖店、彰化大埔店、豐原南陽店。

南部

台南東寧店、台南青年店、台南崇德店、左營大店、安南和順店、成大勝利店、佳里延平店、高雄六合店、高雄文化店、高雄後昌店、高雄瑞隆店、新市店、楠梓藍昌店、鳳山中山店。

另外，「Kenji健司」與「辻利茶舗」再度攜手，推出「健司X辻利 Premium特濃抹茶巧克力雪糕」，入口可以品嚐到巧克力與日本抹茶粉交織而成的濃郁風味，同時還有2件8折、5件75折的限時優惠。除此之外，全家便利商店獨家販售的「「健司X辻利 抹茶黑糖珍珠雪糕」也換上包裝，並且限時推出2件79折的優惠。

「Premium特濃抹茶巧克力雪糕」（右）、「抹茶黑糖珍珠雪糕」。圖／辻利茶舗提供
「Premium特濃抹茶巧克力雪糕」（右）、「抹茶黑糖珍珠雪糕」。圖／辻利茶舗提供

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