鐵粉快看！ 威秀影城「超級瑪利歐見面場」限定套票開搶　驚喜好禮+合影紀念照不可錯過

電玩鐵粉們不可錯過！ 威秀影城將推出《超級瑪利歐兄弟電影版》跟大家見面了，每個童年都存在與超級偶像「超級瑪利歐兄弟」闖關鬥魔王的歡樂回憶，如今可以在真實世界跟瑪利歐相見歡，共有新北中和、台南FOCUS、高雄大遠百三場見面場，多款豐富好禮、與偶像合照留影統統等你帶回家！

圖／威秀影城提供

威秀影城為千萬影迷們提供的瑪利歐兄弟電影見面場，三場次舉行日期為4/9中和環球威秀影城 13:00、4/8台南FOCUS威秀影城 11:10、4/8高雄大遠百威秀影城 13:50，除了中和場次有單人套票699元、雙人套票1,099元，台南FOCUS僅有單人套票699元與高雄大遠百單人套票669元，將可獲得獨家電影鑰匙圈+電影神秘包；座椅底下若有驚喜信封者，還可於映後兌換「瑪利歐人氣角色公仔」、「瑪利歐12吋超大玩偶」、「任天堂周邊贈品」等限量好禮！

活動套票將於3/24中午12:00開始販售，內含參與瑪利歐合影見面場、《超級瑪利歐兄弟電影版》電影票、獨家電影版鑰匙圈、獨家電影版神秘包、電影版樂高杯、瑪利歐角色海報、中份爆米花、中杯飲料與熱食，更能憑此場電影票即可與瑪利歐見面合照留念，數量有限、售完為止，詳情可上威秀影城，瑪利歐兄弟迷們千萬不要錯過！

圖／威秀影城提供

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