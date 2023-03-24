超人氣「麵包林里」來了！ 2023「BonPain 麵包祭」週末市集登場　最好吃的40家烘焙好店都在這

麵包控、澱粉控絕對不能錯過！全台首屆「Bon Pain台北麵包祭」，將於本週末3/25、3/26在圓山花博花海廣場盛大展開，一口氣集結了全台各地超過40家烘焙好店、餐飲品牌，一週只賣四天的台中「麵包林里」夾帶高人氣北上，除了琳琅滿目的司康、貝果、可頌、三明治、杯子蛋糕等，更有14台型格餐車進駐，以及多種活動限定的手作麵包與精緻甜點，絕對讓麵包吃貨吃得大呼過癮！

珠寶盒法式點心坊。 圖／有趣市集提供

作為關注好食材的餐飲產業推手「苗林行」，與「有趣市集」共同催生出第一個屬於台灣的麵包祭，「Bon Pain」的法語為「讚嘆關於麵包的一切美好」，讓大家搭著春日暖陽在碧草如茵的花博公園，向老饕吃貨們分享豐富的飲食滋味，職人對於小麥的冒險、發酵的探索，以及麵包路上不可思議的種種歷程。

圖／有趣市集提供

圖／有趣市集提供

現場將進駐超過40家人氣麵包名店共襄盛舉，包括一週只賣四天的台中日系麵包店「麵包林里」、台北歐式麵包及甜點品牌先驅「珠寶盒法式點心坊」、網譽貝果界天花板的「好丘貝果」、純植烘焙先鋒「綠帶純植物烘焙」、法國明星主廚創立的法式藝術烘焙坊「Gontran Cherrier Bakery GC法式烘焙」、雙北法式甜點王者黃金組合「WUnique 吳一無二法式甜點 X Jouons Ensemble Pâtisserie 稻町森法式甜點舖」等等；除了超華麗的攤位陣容，更加入由烘焙名師吳克己經營的中壢名店「安德尼斯烘焙坊」為首的14台型格餐車助陣，熱鬧非凡！

麵包林里。 圖／有趣市集提供

好丘貝果。圖／有趣市集提供

WUnique吳一無二法式甜點。 圖／有趣市集提供

有趣市集現場精心規畫「麵包餐派對專區」，集結各大品牌打造出多款「台北麵包祭」限定的熱門餐點，像是高雄著名義法料理攜手世界麵包冠軍「挑食餐廳Ｘ莎士比亞烘焙坊」推出碳烤馬背起司巧巴達三明、炭烤義大利香腸潛艇堡；台灣貝果第一品牌「好丘Good Cho’s」首登場獨賣壽喜燒起司牛肉貝果堡；以冠軍肉桂捲暴紅的「Miss V Bakery」也準備了比司吉排排站、酸麵包開放式三明治；時尚咖啡品牌「NIKO x FUJIN TREE」當日限定和全新造型夾餡麵包帶來春季的可愛爆擊。

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拾穗Bakery&KITCHEN。圖／有趣市集提供

不只名店搶進駐，更齊聚台灣烘焙職人，「拾穗Bakery&KITCHEN」兩日均有不同驚喜料理，連來兩天也吃不膩。而台灣最酷的早餐店「好初早餐」以及早餐就能微醺Chill一下的「覓’s 咖啡小酒館 miss coffee bar」則各自帶來店內最暢銷的必吃招牌餐點，想吃排隊名店來這全都能一次吃到。

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此外，現場不只販售多款美味麵包，還增加熱鬧的互動體驗，由「莎士比亞烘焙坊」創辦人王鵬傑與「Boulangerie Le Goût」主廚岳柏廷主講，帶來的藝術佛卡夏互動課程，採線上報名制，名額有限，有興趣儘早把握，趁著週末假日非常適合全家大小一同出遊。

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苗林行本次攜手有趣市集舉辦第一屆「Bon Pain 台北麵包祭」。 圖／有趣市集提供

「BonPain 台北麵包祭」市集資訊

日期：2023/3/25-3/26

時間：上午10：00-下午17：00

地點：圓山花博-花海廣場（圓山捷運站1號出口，台北市中山區玉門街1號，靠近中山北路、流行館）

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