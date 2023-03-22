一年只有一次！淡水「紫藤花園」開放了，近距離賞壯觀粉紫色花瀑

全台規模最大的紫藤花園開園了！經過一年休養生息和工作人員的努力，成千上萬的紫藤花苞接連在淡水綻放，除了原本的靠近海邊的一號屯山園區，還有鄰近天元宮的二號水源園區可以去，紫藤花盛開期約15天，錯過的話就要再等明年囉！

圖／淡水紫藤花園一號屯山園區（原紫藤咖啡園一店）臉書

圖／淡水紫藤花園一號屯山園區（原紫藤咖啡園一店）臉書

先開放的為天元宮附近的二號水源園區，一號屯山園區要到3月底左右才會開放；水源園區目前花開約4、5成，上萬坪的廣闊園區裡有軟綿綿的草地，適合漫步賞花、享受迎風吹來的淡淡紫藤花香，還有一處紫藤攀延蔓生的長廊，拍美照、COS照氣氛超完美！開車的話可將汽車停在天元宮，再自費搭接駁計程車前往，機車可停園區的停車場較方便；屯山園區則是靠近淡水三芝海邊，海風有點強、較冷，開花時間也延後，不過屯山園區內有提供餐飲，在紫藤花園裡喝咖啡、愜意賞花，又是另外一種享受。

圖／淡水紫藤花園-二號水源園區（原紫藤咖啡園二店）臉書

只想要賞花行程的話，可以先到天元宮賞櫻，還有附近的楓樹湖可以找找少見的「木蓮花」，最後再到二號水源園區看紫藤，建議可以帶一些食物加上野餐墊，就能邊休息邊賞花；如果想繼續往海邊走走，可以改到一號園區賞紫藤，接著順遊北海岸、到石門老梅看綠石槽。出發前若不確定花況及交通接駁資訊，可以私訊兩個園區的粉專詢問；最後提醒大家，園區內的紫藤花不高，可以和花近距離拍照，但麻煩大家別亂動手捏花、把她碰傷了。

圖／淡水紫藤花園一號屯山園區（原紫藤咖啡園一店）臉書

淡水紫藤花園一號屯山園區（原紫藤咖啡園一店）

地址：新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號

開放日期：3/20至4/10（可能因花期再調整）

圖／淡水紫藤花園-二號水源園區（原紫藤咖啡園二店）臉書

圖／淡水紫藤花園一號屯山園區（原紫藤咖啡園一店）臉書

淡水紫藤花園-二號水源園區（原紫藤咖啡園二店）

地址：淡水區竹圍子9-1號

入園清潔費每人300元，園區內不提供餐點、飲料，僅有賞花。無團體票、年長者、身心障礙優惠。

花季期間每天08：00～18：00開放。

2023年花況

一號園區可能在3/28、29盛開

二號水源園區目前開花4、5成，盛開期預計落在3/25～4/5

接駁計程車搭乘地點：

天元宮7-11斜對面的居民停車場，新北市淡水區北新路三段21號

需要一車坐滿4人、單程每人40元。

從天元宮步行到園區約18分鐘

圖／淡水紫藤花園-二號水源園區（原紫藤咖啡園二店）臉書

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