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追春天那抹鮮綠！ 春風吹拂北海岸「老梅綠石槽」期間限定美景準備好了

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／ chien_lanIG 、圖／ meijic99 IG
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再過不久就是清明連假啦！還沒有計畫的你，不妨到北海岸的老梅社區看看「綠石槽」，每年春天都會鋪上綠色「地毯」的石槽，今年已經準備好了！還可以結合紫藤、吃海鮮，串成春日小旅行，可要把握機會、別錯過這一年一次的鮮綠盛會囉～

圖／chien_lanIG
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圖／meijic99 IG
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位於石門老梅社區、需要長久時間才能形成的海岸溝槽，每年到春天東北季風減弱之時，就會長出大片「石蓴」這種海藻，讓海岸變成一片「綠地」，搭配仍然強勁的季風與水氣，這春天限定的美景瞬間就飄出了仙氣！出發前記得先查詢石門這個地區的乾潮時間，才不會因為漲潮而暫時看不到這景色、白跑一趟了！

圖／meijic99 IG
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圖／meijic99 IG
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從台北出發的話，可以先到淡水賞紫藤花，經過三芝可以碰碰運氣看能不能趕上櫻花尾聲；接著再到老梅欣賞綠石槽、吹吹海風，再來頓海鮮大餐，就是一趟完美的小旅行啦！不過要提醒大家的是，站在沙灘上欣賞美景就好，別踩在綠石槽上面，除了靠近海浪危險之外，這麼做可是會被罰錢的唷！

老梅綠石槽

地址：新北市石門區老梅社區沿海，約台2線26.3公里處

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