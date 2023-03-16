日系精品設計！ 迷客夏「台北天母店」3特色顛覆印象 圓形手搖舞台、全透明感看得見真材實料

顛覆你對迷客夏門市的既定印象！ 以特製手搖舞台設計的全新迷客夏門市，藏身在台北天母，日系風格設計、發光品牌牛型logo不僅成為品牌新標誌，也為街道上的行人提供一個新的地標。

圖／迷客夏提供

不再只有綠色草皮設計，迷客夏邀請以東京據點的建築設計事務所TORAO+ HSIEH ARCHITECTS操刀設計，「台北天母店」新店型以「透明性」、「象徵性」、「舞台性」為設計主軸，質感設計更精緻簡約，讓每個到店裡買飲料的消費者，宛若置身精品店，成功讓「臺北天母店」脫胎換骨。

日系精品設計台北天母店具3大特色，「全透明工作區域」通透的玻璃帷幕連結前後場，讓消費者看得見迷客夏對於提供真材實料的堅持，以及精心調製每一杯飲品的過程；「圓形舞台櫃檯設計」不僅是空間視覺上的焦點，工作人員用手作調製飲品表演，更拉近與客人的距離；「無添加與永續理念」店裝設計選用永續材質和木材，保持單純、除去多餘裝飾，呼應迷客夏對無添加與永續理念的堅持！

圖／迷客夏提供

迷客夏最新登場的「蜂迷季2.0」變出3款蜂蜜創意新品「柚蜜白玉、蜜啵雪寶、蜜香烏龍拿鐵」，注入全新配料元素「纖脆奇亞籽」，100%真百花蜂蜜入杯，每一款都值得你體驗。

圖／迷客夏提供

來自東京的手工餅乾「Aunt Stella（詩特莉）」即將於3月18日於台北東區開幕的全新分店「Aunt Stella 詩特莉形象店 Cookie Concierge」乃是品牌在台第21間，同時也是首間街邊門市。店內將獨家販售限定款「酒漬櫻桃黑森林軟餅乾」，還打造沙發包廂，方便民眾試吃、訂購，並且提供客制禮盒專區，打造更完整的購買體驗。

形象店店內設置有婚禮主題長桌，並陳列多種禮盒。記者陳睿中／攝影

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