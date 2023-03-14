買一送一、免費加料！ 星巴克25週年特調、春陽茶事、黑翡淬 3家「春日手搖飲」酸甜上市

迎接春日到來，手搖飲料紛紛傳遞甜美滋味！ 星巴克25週年推出「荔枝百里香風味咖啡、可可瑪奇朵」新品及升級系列；黑翡淬推出超應景白色情人節「愛你莓道理」，還能玩塔羅免費加料；春陽茶事清爽水果系手搖「荔枝蜜烏龍」登場，3家水果系風味「春日手搖飲料」追起來！

荔枝百里香風味特調咖啡。圖／星巴克提供

星巴克歡慶在台25週年推出台灣市場限定飲品「荔枝百里香風味特調咖啡」，入口感受到咖啡香氣伴隨百里香、酒香與蜜香的豐富滋味，再迎來荔枝與黑醋栗的濃郁酸甜果香，尾韻還能品嘗咖啡帶來的回甘；焦糖瑪奇朵再次升級為「鹹焦糖風味可可瑪奇朵」，上層佐以輕柔奶泡搭配巧克力淋醬，加入鹹焦糖風味的經典濃縮咖啡；「開心果白巧克力風味瑪奇朵」則有溫潤的開心果風味搭配經典濃縮咖啡，最後撒上鹹甜開心果與白巧克力碎粒，品嘗到帶有堅果甜味的濃郁香氣。

鹹焦糖風味可可瑪奇朵。圖／星巴克提供

歡慶星巴克進駐台灣市場25週年，星巴克自3/15起至3/27連續13天，推出「YES!WE ARE HERE TOGETHER歡慶25週年數位體驗」活動。活動期間進入專屬網頁，一起完成數位體驗遊戲，即可獲得「買一送一」、「第二杯半價」等專屬限定優惠。

開心果白巧克力風味瑪奇朵。圖／星巴克提供

主打無添加飲品和純天然原料的「黑翡淬」帶來新活動啦，3月最新推出「愛你莓道理」新品，以滿滿蔓越莓果肉尬阿里山愛玉凍，詮釋戀愛滋味。從3/14至4/5期間，只要加入官方Line好友立即玩「戀愛系手搖塔羅」，輸入暗號「1314玩塔羅」，就可以領取桂花珍珠、阿里山愛玉凍、黑糖方Ｑ以及芋圓地瓜圓的免費加料優惠券。

愛你莓道理。圖／黑翡淬提供

主打烏龍茶香的「春陽茶事」2023年首發新品「荔枝蜜烏龍」登場，精選獨特果實香氣、果肉飽滿的黑葉荔枝，搭配茶韻甘美的鹿谷烏龍茶，荔枝果肉展現層次豐富的鮮果盛宴，沁涼與咀嚼感令人愛不釋口，夢幻新品將於3/15全台春陽茶事門市發售。

荔枝蜜烏龍。圖／春陽茶事提供

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